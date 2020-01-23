Гончарук буде накопичувати на собі весь негатив, будучи свого роду «зіц-головою»

Уряд Олексія Гончарука, так само як і самого прем'єра, обов'язково відправлять у відставку

Такий прогноз зробив український політолог Кирило Молчанов у виданні ГолосUA.

На думку Молчанова, відставка відбудеться не зараз, а ближче до осені, швидше за все - безпосередньо перед місцевими виборами. Політолог пояснив, що спершу цей Кабмін повинен протягнути на собі всі непопулярні речі.

Експерт зазначає, що Гончарука спочатку звинуватять у всіх недоробках уряду України, а після вже точно відправлять у відставку. У той же самий час повинен закінчитися річний імунітет, який почав діяти після схвалення парламентом програми дій уряду.

«Поки ж Гончарук буде накопичувати на собі весь негатив, будучи свого роду «зіц-головою» За логікою, Володимир Зеленський у кінцевому підсумку повісить на нинішнього прем'єр-міністра все погане, зробивши його «козлом відпущення»», - висловив свою думку політолог.

До всього іншого, експерт нагадав, що Україну чекають запуск ринку землі, прийняття нової редакції Трудового кодексу, велика приватизація. Він також не виключає, що в Україні може збільшитися пенсійний вік або зміни в податковій системі, які не прийдуть по душі українцям.

«Ось цей весь негатив і повісять на Гончарука, після чого уряд звинуватять у всіх проблемах, і відправлять у відставку», - резюмував Молчанов.

Нагадаємо, Гончарук після образ перейшов до шантажу Зеленського.

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