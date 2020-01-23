Президент РФ Володимир Путін може покинути свій пост, але немає ніяких гарантій в тому, що на його місце не прийде "новий Путін"

Після зміни влади в РФ, за новим конституційним правкам, в країні-агресора може з'явитися ще один "Путін". Тому незрозуміло, що після всього того, що відбувається буде очікувати Україну.

Про це написав журналіст Павло Казарін у виданні "Крим. Реалії".

"Мова не про персоналії, а про систему, яка пустила коріння, дала сходи і цілком може претендувати на самодостатність. Її обвалення традиційно пов'язують з виходом першої особи. Але що змушує нас думати, ніби одне неодмінно буде супроводжувати інше? Та сама олігархічна черепаха, на якій спочивають політичні опори режиму, нікуди не дінеться", – зазначив Казарін.

За його словами, за останні двадцять років росіян, які виросли в СРСР, змінили люди, що виросли при Путіні і його державній пропаганді.

Крім того, Казарін стверджує, що формат, який існує в РФ прирік країну-агресора рухатися за імперським сценарієм, який в Росії прекрасно вивчили. Журналіст зауважив, що з усією атрибутикою, яка існує в РФ: "державна велич", "скрипи" і "еспансії", Росія ніколи не зміниться.

Він зазначив, що поки не ясно, чим обернеться для України зміна влади в РФ, але те, що нічим хорошим - це однозначно.

"І в цій новій реальності ми можемо лише гадати про те, як складеться доля України. Час ставить перед нами виклики, до яких ніхто не був готовий. А тому варто готуватися до довгої грі", - резюмував Казарін.

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