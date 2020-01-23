Президент РФ Владимир Путин может покинуть свой пост, но нет никаких гарантий в том, что на его место не придет "новый Путин"

После смены власти в РФ, по новым конституционным правкам, в стране-агрессоре может появиться еще один "Путин". Поэтому непонятно, что после всего происходящего будет ожидать Украину.

Об этом написал журналист Павел Казарин в издании "Крым. Реалии".

"Речь не о персоналии, а о системе, которая пустила корни, дала всходы и вполне может претендовать на самодостаточность. Ее обрушение традиционно связывают с уходом первого лица. Но что заставляет нас думать, будто одно непременно будет сопровождать другое? Та самая олигархическая черепаха, на которой покоятся политические опоры режима, никуда не денется", – заметил Казарин.

По его словам, за последние двадцать лет россиян, выросших в СССР, сменили люди, выросшие при Путине и его государственной пропаганде.

Кроме того, Казарин утверждает, что формат, который существует в РФ обрек страну-агрессора двигаться по имперскому сценарию, который в России прекрасно изучили. Журналист заметил, что со всей атрибутикой, которая существует в РФ: "государственное величие", "скрипы" и "эспансии", Россия никогда не изменится.

Он отметил, что пока не ясно, чем обернется для Украины смена власти в РФ, но то, что ничем хорошим - это однозначно.

"И в этой новой реальности мы можем лишь гадать о том, как сложится судьба Украины. Время ставит перед нами вызовы, к которым никто не был готов. А потому стоит готовиться к долгой игре", - резюмировал Казарин.

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