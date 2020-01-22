Володимир Путін не перший раз спійманий на брехні

Польща і Росія обмінялися взаємними претензіями, крім того, Володимира Путіна звинуватили у брехні

Між Москвою і Варшавою продовжує загострюватися ситуація зі взаємними звинуваченнями. Заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський звернувся з вимогою до глави Кремля розповісти правду про Голокост.

Так, Шинковський відкинув звинувачення Путіна, який включив Польщу в список держав, які винні в розв'язанні Другої світової війни.

Заступник глави МЗС назвав брехнею слова Володимира Путіна і надав серію документів, в яких зазначено заклик влади Польщі до союзників врятувати євреїв.

Польща також попередила Путіна про "неможливість використання жертв Другої світової війни та голокосту для поточних політичних цілей".

Також раніше повідомлялося, що більшість представників Європарламенту пішли проти висловлювань Путіна і підтримали думку Польщі, що саме СРСР несе відповідальність за початок Другої світової війни.

В повідомленні Європарламенту сказано, що більшість фактів вказує саме на російську відповідальність за початок війни. Адже вони спровокували бойові дії, коли уклали пакт Молотова-Роббентропа. Заступник голови Єврокомісії Віра Йоурова підкреслила, що спотворення історії загрожує демократичному суспільству.

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