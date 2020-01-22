Польща і Росія обмінялися взаємними претензіями, крім того, Володимира Путіна звинуватили у брехні
Між Москвою і Варшавою продовжує загострюватися ситуація зі взаємними звинуваченнями. Заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський звернувся з вимогою до глави Кремля розповісти правду про Голокост.
Так, Шинковський відкинув звинувачення Путіна, який включив Польщу в список держав, які винні в розв'язанні Другої світової війни.
Заступник глави МЗС назвав брехнею слова Володимира Путіна і надав серію документів, в яких зазначено заклик влади Польщі до союзників врятувати євреїв.
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Польща також попередила Путіна про "неможливість використання жертв Другої світової війни та голокосту для поточних політичних цілей".
В повідомленні Європарламенту сказано, що більшість фактів вказує саме на російську відповідальність за початок війни. Адже вони спровокували бойові дії, коли уклали пакт Молотова-Роббентропа. Заступник голови Єврокомісії Віра Йоурова підкреслила, що спотворення історії загрожує демократичному суспільству.
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