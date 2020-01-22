Володимир Зеленський виступив на форумі в Давосі і назвав головну задачу України на найближчий час

Увечері в середу, 22 січня, президент України звернувся з заявою до учасників щорічного Всесвітнього економічного форуму (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). В ході свого виступу він заявив, що Україна поставила перед собою дуже амбітне завдання стати лідером Східної та Центральної Європи.

«Яким на вашу думку є завдання країни, яка втратила частину своєї території і є далеко не найбагатшою в Старому Світі? Стати лідером Східної Європи та Центральної Європи», - заявив президент.

У зв'язку з цим він звернувся до присутніх із закликом «стати акціонерами успіху нової України». Зеленський зазначив, що світова економіка знову опинилася на межі глобальної кризи, і в цих умовах їй необхідне «економічне диво».

«Україна - це саме те місце, де трапляються дива. І моя мета, щоб у підручниках поряд з кейсами Сінгапуру та Південної Кореї з'явилася Україна… Сьогодні ми недоінвестовані і недолюблені», - додав президент.

Крім того, у своєму виступі Зеленський підняв тему війни на Донбасі та участі в ній Росії. Так, президент заявив, що в сьогоднішніх умовах Києву мало «всесвітньої стурбованості». Він упевнений, що союзники нашої країни і міжнародні організації роблять недостатньо для припинення бойових дій.

«Шостий рік в моїй країні йде війна, шостий рік, як Росія анексувала частину територій, незважаючи на тисячі сторінок міжнародного права і сотні організацій, які повинні його захищати. Світ об'єднався навколо вирішення цих питань. Але чи достатньо цього українцям?... Чи достатньо українцям всесвітньої стурбованості? Цього мало, і це правда», - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що повного припинення вогню на Донбасі добитися так і не вдалося. У той же час президент зазначив, що якщо сторони захочуть завершити конфлікт, він закінчиться вже завтра.

Відзначимо, що напередодні виступу українського президента в Давосі відбувся серйозний переполох. Так, 20 січня швейцарські спецслужби запобігли замаху на генерального директора інвестиційного фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера - якого називають "особистим ворогом Путіна".

За словами Браудера, швейцарці затримали двох російських шпигунів, які вдавали сантехніками. Яким було здивування, коли ті, зрозумівши що їх розсекретили, пред'явили дипломатичні паспорти і покинули країну.

Виступ Президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі у місті Давос. Виступ Президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі у місті Давос. Gepostet von Офіс Президента України am Mittwoch, 22. Januar 2020

Нагадаємо, Зеленський у день трагедії покинув Україну.

Як повідомляла Politeka, замах на особистого ворога Путіна: у Давосі паніка перед приїздом Зеленського.

Також Politeka писала, про що Зеленський домовиться з Путіним 23 січня.