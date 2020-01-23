Формула про те, "яка різниця", не підходить

Існує величезна різниця між президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним

Різниця в тому, що російському президенту "не все одно", а стратегічний план українського провалився. Як повідомляє Politeka.net таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму блозі на YouTube-каналі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Журналіст підкреслив, що поки українська сторона підтримує позицію "яка різниця", росіяни розуміють цю різницю і через неї воюють на Донбасі.

За його словами, президент РФ Володимир Путін хоче збільшити кількість жителів Російської Федерації, тому все для цього робить. Під приціл потрапила Україна, завдяки їй він і хоче збільшити свою "імперську владу".

"Путін задумав максимально збільшити кількість росіян… Зараз вони думають про те, як розмножуватися… Формула про те, яка різниця, не підходить. Особливо, якщо ми говоримо про росіян. Адже цього разу для них різниця є, і вони за цю різницю ведуть війну з Україною", – зауважив Цимбалюк у своєму блозі.

Також раніше повідомлялося, що російський президент Володимир Путін робить все можливе, вигадує різні маневри, щоб залишитися у владі.