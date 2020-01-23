Існує величезна різниця між президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним
Різниця в тому, що російському президенту "не все одно", а стратегічний план українського провалився. Як повідомляє Politeka.net таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму блозі на YouTube-каналі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
Журналіст підкреслив, що поки українська сторона підтримує позицію "яка різниця", росіяни розуміють цю різницю і через неї воюють на Донбасі.
Горбунов похвалився шикарним відпочинком з Осадчою, мережа кипить: «Живуть же люди...»
Олена Зеленська вперше після катастрофи вийшла на зв'язок: "Все рушиться"
Роздягнена екс-ВІА Гра задерла ноги і застигла в пікантній позі: "Кокоси ми вже бачили"
"Чорний ящик" розкрив таємницю катастрофи в Ірані: відео, яке пояснює все
За його словами, президент РФ Володимир Путін хоче збільшити кількість жителів Російської Федерації, тому все для цього робить. Під приціл потрапила Україна, завдяки їй він і хоче збільшити свою "імперську владу".
"Путін задумав максимально збільшити кількість росіян… Зараз вони думають про те, як розмножуватися… Формула про те, яка різниця, не підходить. Особливо, якщо ми говоримо про росіян. Адже цього разу для них різниця є, і вони за цю різницю ведуть війну з Україною", – зауважив Цимбалюк у своєму блозі.
Також раніше повідомлялося, що російський президент Володимир Путін робить все можливе, вигадує різні маневри, щоб залишитися у владі.
Путін починає свої маніпуляції зараз, тримає всіх політиків РФ в підвішеному стані, адже бажає придушити будь-який опір, а також викорінити боротьбу наступників.
Нагадаємо, розкрився небезпечний нюанс зустрічі Путіна з Зеленським.
Як повідомляла Politeka, переляканого Путіна застали в туалеті за непристойним заняттям.
Також Politeka писала, що в Європі приструнили Путіна, який забрехався