Відомий український телеведучий і бізнесмен Андрій Пальчевський записав нове емоційне звернення на злобу дня

Як передає Politeka.net, відео з'явилося на його сторінці в Facebook, (щоб подивитися проскролльте вниз).

Пальчевський різко відреагував на новий скандал з перепискою нардепа від «Слуги народу».

«Маленька, але хороша новина, за сім днів, один тиждень, буде побудована лікарня для хворих коронавірусом, китайським коронавірусом. Маленька деталь, лікарня буде збудована в Китаї, а у нас все стабільно, як і обіцяв наш президент. Зловили чергового чиновника МОЗ, який іншому депутату від "Слуги народу" пропонує гарненько поворовать з медичного бюджету. Почуваємо себе впевнено. Тільки хочеться сказати, щоб ви всі здо*ли», - зазначив Пальчевський.

Нагадаємо, напередодні нардеп від «Слуги народу» Павло Павлишин в стінах Ради попався на скандальній листування про «нахабному розподілі бюджету».

Судячи з усього, Павліш розмовляв із заступником міністра охорони здоров'я Андрієм Семиволосом.

У своїх повідомленнях Семиволос згадує якогось «Мішу», який нібито планує «нахабно ділити бюджет» і дає чиновникам команди.

У відповідь Павліш радить йому не виконувати згадані команди, а «включати дурня». Однак, заступник міністра пояснює, що команди доведеться виконувати, якщо він хоче залишатися при своїй посаді.

Нагадаємо, Пальчевський розповів про визнання Зеленського, якого не робив ще жоден президент.

Як писала Politeka, Пальчевський розкрив промах Зеленського.

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