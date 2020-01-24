У Кремлі висловилися про можливі плани президента РФ в контексті зустрічі глав української та російської держав

Як відомо, зустріч лідерів держав – Володимира Зеленського та Володимира Путіна – могла відбудуться в Ізраїлі напередодні: президент РФ виступав на форумі щодо Голокосту, однак президент України скасував поїздку на захід

Про подальші можливі варіанти зустрічі Путіна з Зеленським висловилися в Кремлі. Про це йдеться в заяві прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова:

«Зараз якихось планів на цей рахунок немає, але разом з тим ми повинні відзначити, що між президентами налагоджений досить конструктивний робочий контакт», - сказав Пєсков у п'ятницю, 24 січня, передає ТАСС.

Разом з тим Пєсков зазначив, що, цитата: «якщо президенти вважатимуть за необхідне, їх зустріч може бути погоджена у будь-який момент» і додав, що чітких планів на предмет зустрічі президентів і не було:

«Неправильно говорити, що зустріч планувалася, була констатація того, що і Путін, і Зеленський будуть перебувати на заході, і, якщо вони порахують за необхідне, вони зможуть там в кулуарах швидко переговорити з тих питань, які для них важливі», - заявив Пєсков й уточнив, що, «на жаль, їм (президентам країн – ред.) так і не довелося побувати на одному заході» 23 січня.

Відзначається також, що першорядним питанням візиту в Ізраїль для Росії і її президента були переговори з керівництвом країни, з іншими делегатами Путін, за словами Пєскова, практично не контактував.

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський вперше зробив заяву про зустріч з Путіним в Ізраїлі.

Український президент на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі відповів журналістам на питання, що цікавить багатьох українців.

Так, Зеленський не став виключати, що 23 січня під час свого візиту до Ізраїлю він може зустрітися з Путіним.

Зеленський підкреслив, що на цю поїздку у нього заплановано багато вже підтверджених зустрічей. Однак, зустріч з Путіним не знаходиться в їх числі.





«Про вірогідність цієї зустрічі — може бути, тому що є питання по обміну наших полонених, і українців, і українців, які є кримськими татарами, які знаходяться на території Росії. Буде можливість — обговоримо це», - заявив президент.

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

Як повідомляла Politeka, Зеленський шукає нового прем'єра: названі два претенденти на місце Гончарука.

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