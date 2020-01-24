Євген Кравцов, голова "Укрзалізниці", чьми доходами зайнялося ДБР, опублікував свої доходи

Зарплату він показав у документах, які знаходяться на сайті НАПК. ПРО це пише Politeka.

Документи були подані за 2018 рік. У них зазначено, що його зарплата склала 9,75 млн гривень. У середньому він отримував близько 812 тисяч гривень.

Кривцов ще задекларував подарунок від дружини на суму 118 тисяч гривень, а також 20 тисяч доларів і 240 тисяч гривень на рахунках у банку.

Раніше ми повідомляли, що розкрилися злочину екс-глави "Укрзалізниці" Кравцова, українці в люті.

Співробітники Держбюро розслідувань України відкрили кримінальне провадження щодо колишнього глави "Укрзалізниці" Євгена Кравцова та голови наглядової ради УЗ Шевки Аджунера.

Як передає Politeka.net інформація про це, а також документ (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) з'явилися в Телеграм-каналі "UN - сливи та груші". Відзначається, що вищевказані особи зловживали службовим становищем.

Згідно з документом, виробництво відкрито 27 грудня 2019 року за частиною 2 статті 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Повідомлялося, що позапланова перевірка змусила здригнутися начальство «Укрзалізниці», яке зробило деяким працівникам матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі двох окладів.

Аудитори «Укрзалізниці» виявили неправомірне нарахування виплат працівникам вагонної дільниці станції «Київ-Пасажирський» майже на 51 млн гривень. Про це йдеться на сайті компанії у суботу, 11 травня.

«Колишнє керівництво виробничого підрозділу Вагонна дільниця станції« Київ-Пасажирський »філії Пасажирська компанія АТ« Укрзалізниця »приховало 50,9 млн грн, нараховані премії, одноразові заохочення та матеріальна допомога окремим працівникам», — йдеться в повідомленні.



