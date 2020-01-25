Російський чиновник Владислав Сурков пішов у відставку через зміну курсу по Україні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, якого пов'язують з Сурковим, передає Politeka.net.

За словами експерта, Сурков подав у відставку через зміну курсу на українському напрямку. Відзначається, що помічник Путіна прийняв рішення повністю піти з державної служби. Як повідомляє Чеснаков, політик найближчим часом буде займатися медитацією. Приблизно через місяць Сурков обіцяв розповісти, чому прийняв рішення піти з команди Путіна, і які його подальші плани. Зазначимо, що цю ж інформацію Чеснаков підтвердив в коментарі російським ЗМІ.

Експерт не пояснив, про які конкретно зміни курсу йде мова, але раніше розповідав, що Сурков виступає проти поступок українській стороні з питань, пов'язаних з Донбасом. Інші російські чиновники, близькі до Путіна, мають інші погляди. В тому числі віце-прем'єр Дмитро Козак, який користується виключною довірою Путіна.

Як повідомляють українські Telegram-канали, в Офісі Президента раді відставці Суркова, сподіваючись, що тепер переговори по Донбасу будуть більш ефективними. У Володимира Зеленського сподіваються, що помічник українського президента Андрій Єрмак з Дмитром Козаком будуть працювати з новою інтенсивністю, що дозволить швидше вирішити ситуацію на Сході України. На думку української сторони, всі питання по врегулюванню ситуації на Донбасі стопорилися через Суркова і його не бажання обговорювати зміну мінських угод.

Нагадаємо, що Владислав Сурков став помічником Володимира Путіна в 2013 році. Він курирував питання співпраці з невизнаними Абхазією і Південною Осетією, а також займався переговорами з українською стороною.

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