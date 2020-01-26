Поки немає іншого рішення з цього питання

Президент України Володимир Зеленський зробив різку заяву про Російську Федерацію

Так, під час свого візиту в Ізраїлі, Володимир Зеленський дав інтерв'ю журналістам ізраїльському "9-го каналу", в якому заявив, що тільки Росія може вивести війська з окупованого Донбасу.

Він підкреслив, що у нього поки немає іншого рішення з цього питання, але війська повинні бути виведені з української території.

"У плані виведення військ з тимчасово окупованої території, тут, звичайно, тільки Росія це може зробити, тільки вони. Ці війська повинні бути виведені з нашої території. Тут я поки що не бачу рішення", – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, він додав, що на сьогоднішній день лише Мінські угоди є реальним документом, на підставі якого можна вести розмови про припинення війни і врегулюванні ситуації на території Донбасу.

До всього іншого, Володимир Зеленський стверджує, що зараз повним ходом йде вибір інших майданчиків для вирішення ситуації на окупованих територіях Донбасу. Іншого варінта поки не існує.

Президент України зазначив, що Верховна Рада України думає про це і часто зустрічається, щоб обговорити інші шляхи вирішення конфлікту на Донбасі. Вони розробляють варіанти, в разі того, якщо не спрацює попередній.

Також раніше повідомлялося, що війна на Донбасі залишить назавжди шрам у відносинах між Україною і Росією.

Про це розповів Володимир Зеленський.

За його словами, в завершенні війни на Донбасі зацікавлена не тільки Україна, але і Росія.

"Інтуїтивно відчуваю, що це (припинення конфлікту) потрібно не тільки Україні. Я відчуваю і відчуваю, що це велика біда, яка назавжди. Взагалі. Назавжди залишить шрам між Україною і Росією. Чи розсмокчеться цей шрам, я взагалі не впевнений. Але якось же жили", - стверджує Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський прийняв рішення про висунення на другий термін, з'явилася заява.

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