Оприлюднені результати соціологічного дослідження з електоральними уподобаннями жителів столиці, згідно з яким перші місця дісталися Андрію Пальчевському і Віталію Кличку

Дані рейтингу на початок 2020 року дещо змінилися в порівнянні з попереднім опитуванням. Так, з великим відривом від інших ймовірних кандидатів на посаду мера, лідирують чинний міський голова Віталій Кличко, якого підтримують 30,9 відсотків опитаних, і бізнесмен і телеведучий Андрій Пальчевський з 17,9 відсотками підтримки.

У цілому рейтинг (без участі партії) виглядає наступним чином:

Віталій Кличко - 30,9%

Андрій Пальчевський - 19,7%

Сергій Притула - 9,9%

Микола Томенко - 9,2%

Олександр Попов - 7%

Олександр Ткаченко - 6,4%

Дмитрий Гордон - 4%

Андрій Білецький - 3,9%

Борислав Береза - 2,9%

Андрій Іллєнко - 2,1%

Володимир Бондаренко - 2,3%

І з урахуванням партійної підтримки:

Віталій Кличко ("УДАР") - 30%

Андрій Пальчевський (сам) - 16,4%

Олександр Ткаченко (СН) - 11,8%

Сергій Притула ("Голос") - 10,3%

Микола Томенко ("Рідна країна") - 6,1%

Олександр Попов ("ОПЗЖ") - 6,1%

Дмитро Гордон ("Сила і честь") - 4,3%

Андрій Білецький ("Нацкорпус") - 3,8%

Андрій Іллєнко ("Свобода") - 3,1%

Володимир Бондаренко ("Батьківщина") - 3%

Борислав Береза (сам) - 2,7%

21% респондентів не змогли відповісти, кого бачать у кріслі мера Києва.

Крім того, соцопитування показало, як змінилася впізнаваність лідерів перегонів. У Пальчевського цей показник зріс у порівнянні з даними рейтингу на кінець 2019 року. У його головного суперника Кличка - знизився.

Так, у Пальчевського впізнаваність зросла з 63 до 64,2 відсотків. У Кличка знизилася з 96 до 94 відсотків. Впізнаваність інших кандидатів також трохи зменшилася.

Експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Микола Спірідонов прокоментував рейтинг.

Так, з минулого листопада Пальчевського стали підтримувати більше киян: його рейтинг зріс більш, ніж на 5% (з 14,1% до 19,7%).

За словами Спірідонова, частково на це вплинуло і зростання впізнаваності Пальчевського.

"Основна причина в тому, що він виступає дуже часто на загальноукраїнських телеканалах... Він медійно дуже активний", - зазначив політолог.

У той же час Спірідонов оцінив шанси Кличка на виборах. Згідно з результатами дослідження, більшість респондентів (37,6%) негативно оцінили роботу діючого мера і поставили йому “1” і “2” за п'ятибальною шкалою. Спірідонов зазначив, що Кличка вважають “твердим двієчником”. Крім того, будь-яка людина набридає виборцям за роки роботи в політиці.

Зазначимо, соціологічне дослідження проводилося громадською організацією "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" з 8 по 11 січня у Києві.

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