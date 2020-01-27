На місці Донбасу залишається мертва земля на кшталт Абхазії і Карабаху

Такою думкую поділився з Главредом економіст і політолог Олег Соскін.

За його словами, відвід сил не найкращий варіант для України.

"Потрібно будувати оборонну стіну. Українцям, які живуть в анклаві, що знаходиться під окупацією Росії, і вважають себе громадянами України, потрібно дати можливість виїхати звідти і перебратися сюди. При цьому їм потрібно видати компенсацію", - вважає він.

А у зв'язку з майбутніми змінами в Конституції РФ, оборонні фортифікації варто звести на кордоні з Росією.



За його словами сценарій перетворенням Донбасу в мертву зону неминучий.

"Поки Путін залишається при владі, Донбас все одно буде окупований Росією, і Москва буде їм керувати. Але що може бути з окупованої частиною Донбасу через 20-30 років? Подивіться, що робиться в Сирії, Лівії, Афганістані – зрозумієте", - зазначив він.

Також він підкреслив, що ухвалення "особливого статусу" Донбасу неприпустиме.



"Це буде справжній троянський московський дракон, який буде пожирати Україну зсередини. Про які демократичні вибори там можна говорити, якщо на цій території вже шостий рік діє комендантська година, без суду і слідства арештовують людей, якщо там панує цензура, розправи і диктатура?", - уклав він.

Раніше директор Гарвардського українського наукового інституту Сергій Плохій заявив, що «Російський світ» на сході України – це не просто спецоперація ФСБ, за цим поняттям стоять століття пропаганди.

За його словами, «російський світ» – це не стільки політтехнологія, як свого роду національний проект, який так ніколи і не став чимось на зразок держави. Це проект «великої російської нації», і про нього писав ще історик Олексій Міллер по відношенню до XIX століття. Мова про Валуевський циркуляр, який забороняв друк книг українською мовою та інше.

Нагадаємо, батько "русского мира" в приступі істерики накинувся на українців.

Як повідомляла Politeka, Укрзалізниця оскандалилася з-за мови, такої ганьби давно не було.

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