В уряді анонсували звільнення глави "Укрзалізниці" Євгенія Кравцова

Його звільнять з посади протягом найближчих тижнів. Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій в кулуарах форуму "Дороги UA 2020".

"Я розраховую, що рішення з цього питання буде протягом декількох тижнів. Тому що це процедура, що вимагає рішення наглядової ради. Якщо б це було моє особисте рішення, то я б уже підписав заяву на звільнення. Але процедура інша", – заявив Криклій.

Про те, хто буде керувати "Укрзалізницею" після Кравцова, поки невідомо.

Також за словами Криклія, "найближчим часом" будуть змінювати керівництво УЗ, тому що українці отримували послугу вкрай низької якості.

Нагадаємо, що Євген Кравцов, голова "Укрзалізниці", чьми доходами зайнялося ДБР, опублікував свої доходи. Документи були подані за 2018 рік. У них зазначено, що його зарплата склала 9,75 млн гривень. У середньому він отримував близько 812 тисяч гривень. Кривцов ще задекларував подарунок від дружини на суму 118 тисяч гривень, а також 20 тисяч доларів і 240 тисяч гривень на рахунках у банку.

Раніше ми повідомляли, що розкрилися злочину екс-глави "Укрзалізниці" Кравцова. Співробітники Держбюро розслідувань України відкрили кримінальне провадження щодо колишнього глави "Укрзалізниці" Євгена Кравцова та голови наглядової ради УЗ Шевки Аджунера.

Згідно з документом, виробництво відкрито 27 грудня 2019 року за частиною 2 статті 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Повідомлялося, що позапланова перевірка змусила здригнутися начальство «Укрзалізниці», яке зробило деяким працівникам матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі двох окладів.

Нагадаємо, що в жовтні 2019 року під стінами Офісу Президента пройшли акції протесту залізничників. Співробітники “Укрзалізниці” вимагали “підвищити зарплати, поліпшити умови праці, не допустити масового скорочення співробітників і, головне, звільнити главу УЗ Євгена Кравцова”. Розкритикували роботу Кравцова і члени парламентського транспортного комітету. Народні депутати “висловили обурення тим, що підприємство не інвестує в рухомий склад, а лише звітує про прибутки та ефективності”.

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