В ОПУ не очікували такої реакції від США

Оточення президента Володимира Зеленського було приголомшене рішенням Дональда Трампа заморозити військову допомогу Україні

Про це в інтерв'ю журналістам розповів екс-глава РНБО Олександр Данилюк, передає видання The Daily Beast.

За його словами, команду глави держави також здивувало вимогу лідера Білого дому погодитися на розслідування, що стосується справи про його імпічмент.

Як стверджує Олександр Данилюк, Україна і США намагалися сформувати дорожню карту співпраці. Серед безлічі питань у ній, зокрема, розглядалися пропозиції експорту американського газу.

Сам Данилюк активно співпрацював з екс-радником Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джоном Болтоном над створенням офіційних рамок для американсько-українських відносин.

Колишній голова РНБО звинуватив США в зриві офіційних переговорів 10 липня: у той час, як сторони повинні були говорити про дорожній карті, раптово "постало питання про розслідування у справі про імпічмент лідера Білого дому Дональда Трампа.

"Посол США в ЄС Гордон Сондленд несподівано згадав про вимоги Трампа до Зеленському погодитися на розслідування Байдена. Після втручання Сондленда в розмову Болтон закінчив офіційну зустріч", – поділився спогадами Данилюк.

Він також заявив, що дізнавшись про замороження військової допомоги США, команду Володимира Зеленського охопила паніка, оскільки український президент був переконаний, що це просто помилка.

Щоб дізнатися, що це все значить, як розповідає Олександр Данилюк, він сам відправляв запит у Раду нацбезпеки США, проте так і не отримав відповіді.

Раніше ми повідомляли, стало відомо, як Трамп помстився Зеленському за відмову розпочати розслідування проти Байдена.

За словами затриманого соратника адвоката Трампа Рудольфа Джуліані Лева Парнасу, президент США дав вказівку віце-президентові Майку Пенс не їхати на інавгурацію Зеленського, оскільки Київ нібито відмовився продовжити розслідування проти опонента Білого дому.

Парнас також додав, що Києву поставили різкий ультиматум: якщо Україна не оголосить про розслідування проти Байдена, то відносини із Сполученими Штатами стануть "зіпсованими".

Також ми повідомляли про те, як саме Дональд Трамп шантажував Україну. Ситуацію в мемуарах описав колишній радник лідера Білого дому Джон Болтон.

За його інформацією, Трамп затягнув з військовою допомогою для України у розмірі 391 млн доларів з тим, щоб змусити тодішній уряд почати розслідування у відношення сина його політичного конкурента Джо Байдена Хантера.

Нагадаємо, таємна розмова Зеленського з Трампом: президент ошелешив зухвалим вчинком, "повинні...".

Також Politeka писала, що Трамп наказав заморозити допомогу Україні: спливли деталі.