Комунальне підприємство «Київпастранс» потрапив у гучний скандал, оскільки підозрілі компанії виграли тендери на сотні мільйонів

Про це йдеться в розслідуванні на сайті Bihus.info.

«Фірма, пов’язана з родичем начальника Дирекції з будівництва “Київпастрансу” Юрія Курбаля, у 2018-2019 роках виграла тендерів на понад 323 мільйони гривень. Мова йде про компанію “КП Спецавтоматика”. За даними журналістів, на підприємстві до 2017 року працював дядько Юрія Курбаля Віктор Рафальський. До 2019 року “КП Спецавтоматика” спеціалізувалася на електромонтажних роботах, але згодом різко змінила профіль і 9 січня отримала ліцензію на будівництво залізничних та трамвайних колій. А вже 14 січня перемогла у тендері на капітальний ремонт станції швидкісного трамваю Гната Юри», - йдеться в повідомленні.

Журналістам вдалося з'ясувати, що компанія робила закупівлі необхідних деталей не у виробника безпосередньо, а через фірму-посередника «Авіа Маркетс», що істотно підвищило вартість рейок, шпал та комплектів скріплень.

Наприклад, у посередника скріплення стоять 1587 грн за штуку, а компанія продавала їх «Спецавтоматике» за 4500 грн. Накрутка майже в три рази.

Аналогічною ситуація була зі шпалами і навіть шурупами. На них «наварювали» трохи більше 12 тисяч за тонну.

Як повідомлялося раніше, вранці 29 січня у Києві, швидкісний трамвай курсував в обмеженому режимі. За даними касирів, на станції "Гната Юри", в районі площі Перемоги, сталася аварія.

При цьому на зупинках трамвая стоять натовпи пасажирів.В підприємстві уточнили, що затримувався рух трамваїв 1, 3, 15, 18 на вул. Жилянській у напрямку площі Перемоги, так як в трамвай в'їхав автомобіль.

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