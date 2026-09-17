У Чернігові розширили перелік пунктів прийому документів на одноразову грошову допомогу «Зимова підтримка» — 19 400 гривень на одне домогосподарство. Новий пункт на вулиці Текстильників, 25 запрацює з 16 вересня.

Грошова допомога у Чернігівській області цієї осені надається одразу за кількома програмами. У пресслужбі Чернігівської міської ради повідомили, що з 16 вересня документи на одноразову виплату «Зимова підтримка» прийматимуть ще за однією адресою.

Йдеться про новий пункт прийому заяв на вулиці Текстильників, 25 — у приміщенні територіального центру соціального обслуговування населення. Рішення розширити перелік локацій ухвалили через значну кількість звернень мешканців: черги біля наявних приймалень виявилися надто великими.

«Зимова підтримка» — це одноразова грошова допомога у розмірі 19 400 гривень на одне домогосподарство на опалювальний сезон 2026/27 року. Заяви прийматимуть до 30 жовтня 2026 року включно.

Куди звертатися в Чернігові

Основною локацією залишається Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради на вулиці Івана Мазепи, 19. Крім того, документи на виплату приймають ще за кількома адресами:

вулиця Шевченка, 9 — Відділ звернень громадян Чернігівської міської ради;

вулиця Івана Мазепи, 23 — КП «Міський Палац культури імені В'ячеслава Радченка»;

вулиця Шевченка, 44 — Чернігівська художня школа імені Івана Рашевського (працює з 15 вересня);

вулиця Текстильників, 25 — новий пункт, що запрацює з 16 вересня.

У міськраді наголошують: подання заяви ще не означає автоматичного призначення виплати. Заява лише дає підставу включити домогосподарство до переліку потенційних отримувачів, а остаточне рішення про виплату залежатиме від наявного фінансування та пріоритетності, яку визначать відповідні міжнародні й національні організації.

Які документи потрібні

Щоб подати заяву на «Зимову підтримку», мешканцям Чернігова достатньо звернутися до будь-якого пункту прийому. Фахівці на місці приймають документи, що підтверджують склад домогосподарства та місце проживання, а також консультують щодо правильного заповнення заяви.

Про відкриття наступних локацій та початок їхньої роботи в міській раді обіцяють повідомляти окремо. Тим, хто планує звертатися, радять не відкладати подання на останні дні — прийом завершується 30 жовтня.

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