Шість громад Луганської області у 2026 році продовжують місцеві програми підтримки переселенців: виплачують гроші на переїзд до нового місця роботи, компенсують оренду житла й допомагають із працевлаштуванням.

Грошова допомога для ВПО у Луганській області у 2026 році охоплює одразу кілька місцевих програм, які громади реалізують для переселенців із окупованих територій. Як повідомляє видання «Трибун» із посиланням на голову регіону Олексія Харченка, людям допомагають знайти роботу, компенсують транспортні витрати і частину витрат на оплату орендованого житла.

Програми діють у громадах Сєвєродонецького району, а їхні умови залежать від конкретної громади та категорії отримувача. Найбільшу одноразову суму — до 30 тисяч гривень — передбачено у Горській громаді, але право на неї мають не всі, а лише окремі категорії переселенців.

Які суми виплачують у громадах Луганщини

У Сєвєродонецькій громаді комплексна програма зайнятості розрахована на 2026–2027 роки. Жителям, які влаштувалися на переміщені підприємства, виплачують 20% від нарахованої середньомісячної зарплати за місяць, що передує зверненню. Верхня межа — 12 тисяч гривень на квартал.

У Кремінській громаді, де програма підтримки ВПО теж діє у 2026–2027 роках, за переїзд і перевезення майна до іншого населеного пункту у зв'язку з працевлаштуванням дають 7 тисяч гривень. Ще 7 тисяч — на проживання і по 1,5 тисячі гривень на кожного члена родини.

Попаснянська громада компенсує до 2 тисяч гривень на людину за транспортні витрати під час переїзду до місця роботи й ще до 1,5 тисячі — на кожного додаткового члена сім'ї. Оренду житла компенсують протягом перших трьох місяців: до 5,5 тисячі гривень на одну людину та до 1,5 тисячі — на кожного члена родини. Загальна сума не перевищує 10 тисяч гривень на місяць і розміру орендної плати за договором.

У Рубіжанській громаді транспортна компенсація становить до 2 тисяч гривень на людину та до 1,5 тисячі на члена сім'ї (максимум 6,5 тисячі гривень), а оренду житла компенсують перші три місяці — до 5 тисяч гривень на людину й до 1,5 тисячі на члена родини, але не більше 10 тисяч на місяць.

Хто може отримати допомогу

Умови програм різняться. У Горській громаді до 30 тисяч гривень на переїзд і оренду житла передбачено для батьків дітей до 6 років, батьків дітей з інвалідністю, людей з інвалідністю, осіб від 55 років і молоді до 25 років. У Попаснянській громаді, на відміну від інших, допомогу можуть отримати всі ВПО громади без прив'язки до категорії.

У Рубіжанській і Лисичанській громадах підтримку спрямували на окремі категорії: ветеранів війни та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих ветеранів війни і загиблих захисників України, малозабезпечені сім'ї, а також випускників закладів професійної, передвищої та вищої освіти 2025–2026 років.

Як оформити виплату

Щоб дізнатися про умови і подати документи, потрібно звертатися безпосередньо до громади або центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Корисні контакти: Сєвєродонецька громада — телефон 095-616-91-96; Попаснянська — 095-788-30-60 або 050-851-52-60; Горська — 066-312-11-68; Рубіжанська — 050-109-97-80; Лисичанська — 095-510-54-39, 095-655-86-06.

Для Кремінської громади консультації надають у ЦПАУ Кремінської ГВА в кількох містах: у Рівному — за телефоном 095-820-71-24, у Дніпрі — 066-483-92-48, у Києві — 093-768-74-66 або 096-899-61-24, а також електронною поштою info@kremrada.gov.ua. Звернутися можуть переселенці з Кремінської громади та люди, які фактично проживали там станом на 24 лютого 2022 року і мають довідку ВПО, видану після 2014 року.