Як швидко очистити сковороду від нагару, який накопичувався роками, знають далеко не всі господині. Методи відрізняються залежно від типу покриття — чавунний посуд чи антипригарний потребують різного підходу.

Як швидко очистити сковороду від нагару — питання, яке рано чи пізно постає перед кожною господинею. За роки готування на посуді залишаються темні сліди, через які він втрачає привабливий вигляд, а звичайним миттям їх не прибрати.

Тип покриття тут вирішальний: необережний підхід може назавжди зіпсувати керамічне або антипригарне покриття.

Як очистити чавунну сковороду

Чавунний посуд кладуть у духовку й залишають на годину за температури 250–300 градусів. Нагар вигоряє та відшаровується, а його залишки легко зняти металевою щіткою. Після цього сковороду прожарюють із сіллю й змащують олією — це повертає їй антипригарні властивості.

Радикальніший, але дієвий спосіб — засіб на основі гідроксиду натрію, який роз'їдає нагар і жир. Розчин наносять на теплу сковороду в рукавичках, лишають хвилин на 20 і миють.

Антипригарне та тефлонове покриття

Для антипригарного посуду потрібні м'які методи. Якщо нагар усередині, у сковороду додають дві-три столові ложки соди й стільки ж оцту, доводять до кипіння, потім зменшують вогонь і прогрівають ще десять хвилин. Коли суміш охолоне, нагар протирають губкою.

Тефлонову або алюмінієву сковороду можна очистити так: насипати соду, додати оцет і гарячу воду та залишити на ніч. Повільна реакція розм'якшить бруд — вранці його легко змити.

Допоможе і звичайне господарське мило. Половину бруска натирають на тертці, розчиняють у літрі гарячої води, заливають у брудний посуд і кип'ятять хвилин 20. Коли охолоне — протирають губкою.

Як відмити зовнішній бік

Зовні нагар збирається найбільше, тому тут можна не соромитися жорстких абразивів. У соду додають воду до консистенції пасти, наносять на проблемні місця й лишають на пів години, потім труть щіткою. Підсилити ефект допомагає перекис водню.

Ще один хитрий прийом — таблетка для посудомийної машини. Її розчиняють у літрі гарячої води, заливають рідину в посуд і лишають на кілька годин, після чого ретельно промивають.