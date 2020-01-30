Колишній топ-чиновник Юрій Гримчак вийшов із СІЗО, оскільки йде реалізація плану скандального ексрегіонала

Як передає Politeka, таку думку озвучив політолог Юрій Романенко.

«Неймовірно, Гримчак вийшов із СІЗО. Як говориться, 9 місяць йде нещадна зачистка оскаженілих елементів режиму Порошенка. Реалізація «плану Портнова» йде повним ходом», - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що про затримання Гримчака стало відомо 14 серпня минулого року. Правопорушник вимагав хабар від підприємця за сприяння в отриманні необхідних дозволів. Поліція змогла затримати чиновника «на гарячому» під час отримання грошей.

Також, майбутній депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський поділився своєю думкою про затримання Юрія Гримчака і розповів, за якою статтею почали розслідувати кримінальну справу. Також він зазначив, що чиновник є родичем Луценка.

«Обшуки і затримання заступника міністра з окупованих територій Юрія Гримчака, якого підозрюють в отриманні хабара в 1.1 млн доларів за допомогу у вирішенні питання з отриманням дозволу на будівництво в історичній частині Києва. Тобто, будуть затримані з Мінкульту. Очікуємо. І очікуємо друзі мої показового шмагання і посадки цього члена нетрадиційного БПП», — зазначає блогер.

Він додає, що можна і сумувати і радіти. Радість може наступити від реакції Юрія Луценка, генпрокурора України, у якого Гримчак був помічником довгий час. Багато хто вважає, що затриманий є родичем Ірини Луценко. Але замість захисту перший його зрадив, так як санкціонував його арешт.

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