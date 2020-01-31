Президент РФ Володимир Путін може очолити новий пост, прописаний йому Конституцією РФ, лише при одній умові

Про це заявив російський опозиціонер Олександр Риклін в блозі Обозреватель.

Він запевнив, що нова Конституція не вирішує головну проблему Путіна, адже вона не гарантує йому довічного правління.

Також Риклін висловив упевненість, що Путін ніколи не погодиться на такий пост, з якого його з легкістю може зрушити його наступник.

Він також звернув увагу, на явні ознаки відновлення міжнародного визнання Росії, зокрема, на той факт, що російську делегацію не вигнали з ПАРЄ. За його словами, це те, що зараз потрібно Путіну, адже міжнародне визнання дає йому карт-бланш.

"Може бути, не на все, але дуже багато з того, що він збирається робити всередині Росії для остаточної консервації своїх владних повноважень і створення ситуації, за якої вони вже не можуть бути ніким оскаржені", - підсумував Олександр Риклін.



Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін лише грає з президентом України Володимиром Зеленським, використовуючи його слабкості на свою користь.

Таку думку озвучив політолог Тарас Чорновол.

"Політика Зеленського, яка передбачає ряд поступок і дії Путіна, який побачив, що можна моделювати ситуацію в Україні небезпечні для нашої країни. Ось наприклад, глава РФ бачить, що для Зеленського існує блага мета - повернути полонених, що це найголовніший чинник у політиці президента України, і Путін на цьому грає. За це він витісняє обіцянки і поступки", - вважає експерт.

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