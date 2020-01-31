Президент РФ Володимир Путін може очолити новий пост, прописаний йому Конституцією РФ, лише при одній умові
Про це заявив російський опозиціонер Олександр Риклін в блозі Обозреватель.
Він запевнив, що нова Конституція не вирішує головну проблему Путіна, адже вона не гарантує йому довічного правління.
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Також Риклін висловив упевненість, що Путін ніколи не погодиться на такий пост, з якого його з легкістю може зрушити його наступник.
Він також звернув увагу, на явні ознаки відновлення міжнародного визнання Росії, зокрема, на той факт, що російську делегацію не вигнали з ПАРЄ. За його словами, це те, що зараз потрібно Путіну, адже міжнародне визнання дає йому карт-бланш.
Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін лише грає з президентом України Володимиром Зеленським, використовуючи його слабкості на свою користь.
Таку думку озвучив політолог Тарас Чорновол.
"Політика Зеленського, яка передбачає ряд поступок і дії Путіна, який побачив, що можна моделювати ситуацію в Україні небезпечні для нашої країни. Ось наприклад, глава РФ бачить, що для Зеленського існує блага мета - повернути полонених, що це найголовніший чинник у політиці президента України, і Путін на цьому грає. За це він витісняє обіцянки і поступки", - вважає експерт.
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