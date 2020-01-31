Президент РФ Владимир Путин может возглавить новый пост, прописанный ему Конституцией РФ, лишь при одном условии

Об этом заявил российский оппозиционер Александр Рыклин в блоге Обозревателя.

Он заверил, что новая Конституция не решает главную проблему Путина, ведь она не гарантирует ему пожизненного правления.

Также Рыклин высказал уверенность, что Путин никогда не согласится на такой пост, с которого его с легкостью может сдвинуть его преемник.

Он также обратил внимание, на явные признаки восстановления международного признания России, в частности, на тот факт, что российскую делегацию не выгнали с ПАСЕ. По его словам, это то, что сейчас нужно Путину, ведь международное признание дает ему карт-бланш.

"Может быть, не на всё, но на очень многое из того, что он собирается делать внутри России для окончательной консервации своих властных полномочий и для создания ситуации, при которой они уже не могут быть никем оспорены", - подытожил Александр Рыклин.



Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин лишь играет с президентом Украины Владимиром Зеленским, используя его слабости в свою пользу.