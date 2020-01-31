Президент РФ Владимир Путин может возглавить новый пост, прописанный ему Конституцией РФ, лишь при одном условии
Об этом заявил российский оппозиционер Александр Рыклин в блоге Обозревателя.
Он заверил, что новая Конституция не решает главную проблему Путина, ведь она не гарантирует ему пожизненного правления.
Также Рыклин высказал уверенность, что Путин никогда не согласится на такой пост, с которого его с легкостью может сдвинуть его преемник.
Главное за ночь: ЧС мирового масштаба, сокрушительный удар доллара и скандал со «слугой народа»
Новый Майдан разгорелся в Киеве, тысячи разъяренных украинцев идут на Кабмин: кадры бунта
Кароль "по-домашнему" показала, чем покорила Балана: "Большая любовь!"
Мама Наташи Королевой поразила развратным видом в мини-юбке: "Какая гадость"
Он также обратил внимание, на явные признаки восстановления международного признания России, в частности, на тот факт, что российскую делегацию не выгнали с ПАСЕ. По его словам, это то, что сейчас нужно Путину, ведь международное признание дает ему карт-бланш.
Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин лишь играет с президентом Украины Владимиром Зеленским, используя его слабости в свою пользу.
"Политика Зеленского, которая предусматривает ряд уступок и действия Путина, который увидел, что можна моделировать ситуацию в Украине, опасны для нашей страны. Вот например глава РФ видит, что для Зеленского существует благая цель - вернуть пленных, что это самый главный фактор в политике президента Украины, и Путин на этом играет. За это он вытесняет обещания и уступки", - считает эксперт.
Напомним, Путин готов "сдать" Донбасс, но есть условие: "Нужно добиться..."
Как сообщала Politeka, Путин уготовил хитрый капкан, Украина в большой опасности.
Также Politeka писала, что новый удар Путина по Украине, Кремль вывели на чистую воду