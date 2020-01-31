Скандалами с участием "Слуг народа" могут попросту отвлекать внимание украинцев от чего-то более важного

Подобное мнение в своем блоге озвучил активист и блогер Дмитрий Синченко, передает ЛІГА.

По мнению блогера, участившиеся скандалы могут оказаться информационной спецоперацией.

"Все эти депутаты, которые снимают проституток прямо в Верховной Раде, "слуги народа", которые каждый день продуцируют какие-то скандалы. А вы не думали, что это на самом деле просто ширма? Или даже более того - на самом деле это спецоперация по отвлечению внимания общественности от того, что творят "за кулисами", - задался он вопросом.

Синченко отметил, что "пока мы эмоционально обсуждаем очередного "Яременко" с его проститутками, определенные силы ведут настойчивую работу - теперь уже на международном уровне".

Украинский блогер также обратил внимание на международную активность Виктора Медведчука, который в рамках своего "Межпарламентского диалога" проводит встречи с парламентариями Франции и Германии.

"Обратите внимание, как европейскими столицами вояжирует Медведчук. Он создал "Межпарламентский диалог во имя мира" и теперь под прикрытием этой площадки обрабатывает иностранных депутатов - парламентариев Франции и ФРГ", - подчеркнул он.

Напомню, что Франция - это президентско-парламентская держава, где Национальное собрание и Сенат серьезно влияют на позицию Елисейского дворца. А Германия - это вообще парламентская демократия, где именно бундестаг - это центральное средоточие политической жизни. На следующей неделе он уже планирует выступать в Госдуме РФ", - вывел Синченко Медведчука на чистую воду.

Активист также напомнил украинцам, что Виктор Медведчук на самом деле является антикризисным менеджером и это может оказаться информационной спецоперацией.

"Ведь, напомню, Медведчук - это в первую очередь мастер спецопераций, в том числе информационных. Вот одну из его спецопераций мы и наблюдаем. Напомню, что именно его в начале 2000-х звали "антикризисным менеджером", когда большинство "зеленых" еще в школу ходили", - заявил Синченко и добавил, что Европа сегодня прислушивается к тому, что предлагает Медведчук, поскольку "зеленые" не продуцируют никаких международных инициатив.

"Смотрите, что делают "слуги народа" - вместо того, чтобы заниматься международной политикой, они разыгрывают свой КВН у нас перед глазами. А природа, как мы знаем, не терпит пустоты. Точно так же как не терпит и международная политика. Поэтому если Европа не слышит никаких предложений от "зеленых слуг" - она слышит их от Медведчука. Вот почему в Европе все громче звучат теперь требования к Киеву выполнять "Минские соглашения" и призывы отменить санкции против России", - резюмировал активист в своем блоге.