Володимир Зеленський отримав інформацію про те, хто займався прослуховуванням Олексія Гончарука, вже на наступний день після зливу в мережу скандальних записів

Як з'ясувалося, президент оперативно отримав відомості про тих, хто вів прослуховування прем'єр-міністра, від МВС та СБУ. Про це повідомляє Zn.ua з посиланням на власні джерела.

Вже на наступний день після того, як в мережі з'явилися записи скандальної розмови Гончарука з представниками Кабміну силовики доповіли президенту про те, що їм відомо. Так, вони з'ясували, що компрометуючі ролики були змонтовані на комп'ютері журналіста розслідувальної ТБ-програми, яка виходить на одному з найбільших телевізійних каналів.

Джерела не розкривають особистість журналіста або назву каналу.

За їх даними, Зеленський і його команда також не роблять цього через побоювання «неконтрольованих наслідків для внутрішньополітичних розкладів в оточенні самого Зеленського».

Українці тут же взялися коментувати цю інформацію в соцмережах.

«Знову ці кляті журналісти, "казли, що заважають нам жити". От би їх на 7 років за таке!», «Ну ось, знайшли журналіста: мовляв монтував, виставляв. Вибачте, а хто апаратуру для прослуховування встановлював: журналіст, кардіохірург, музикант, АТОвець? Так самі ж СБУ/МВС і встановили, і записали, і злили, і відзвітували...», «Головне що на плівці все правда, але хочеться знати хто монтував. А ця служба МВС та СБУ працює тільки коли президент накаже», «Журналіст тільки монтував ролик ...а хто прослушки встановлював і записував?... Знайшли відмазку. Та вони в першу чергу бояться, щоб не вийти на самих себе», - пишуть люди.

Нагадаємо, що скандал розгорівся 15 січня, коли в мережу злили відео з аудіозаписом, на якому Гончарук зізнається, що він «повний профан в економіці», сумнівається в розумових здібностях Зеленського і вирішує, як би простіше пояснити президенту нюанси економічних процесів.

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