Влада Російської Федерації зациклилася на однієї єдиної ідеї - створити новий СРСР

Як повідомляє Politeka.net, про це повідомив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Він пояснив, що заради цієї ідеї РФ може піти на визнання розпаду СРСР в 1991 році незаконним. Це відкриє Кремлю шлях для великої війни на територіях країн, які він раніше контролював.

Цимбалюк також спрогнозував, на які кроки може зважитися президент Росії Володимир Путін для досягнення своєї мети.

"Якщо якийсь районний суд Російської Федерації прийме рішення про те, що розпад СРСР був незаконним, то це, по суті, – юридичне обґрунтування для того, щоб відмотати назад. А зробити це можна тільки одним способом – бомбардувань і артилерійських ударів. Приблизно так, як на Донбасі", - вважає Цимбалюк.

Він також додав, що Путін завжди спочатку показує свою симпатію, а потім починає ввозити танки і боєприпаси, обстрілюючи території сусідніх держав. Україна не перша і не остання країна на яку нападає РФ. Та й сам Путін часто розповідає про потужні ракети, які він готовий у разі чого застосувати.

Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін повторює дії Йосипа Сталіна перед війною і готується до ривка.

Таку думку висловив консультант зі стратегії і аналітик Володимир Стус.