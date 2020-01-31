Власть Россиийской Федерации зациклилась на одной единственной идеи - создать новый СССР

Как сообщает Politeka.net, об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Он объяснил, что ради этой идеи РФ может пойти на признание распада СССР в 1991 году незаконным. Это откроет Кремлю путь для большой войны на территориях стран, которые он ранее контролировал.

Цимбалюк также спрогнозировал, на какие шаги может решиться президент России Владимир Путин для достижения своей цели.

"Если какой-нибудь районный суд Российской Федерации примет решение о том, что распад СССР был незаконным, то это, по сути, – юридическое обоснование для того, чтобы отмотать назад. А сделать это можно только одним способом – бомбежек и артиллерийских ударов. Примерно так, как на Донбассе", - считает Цимбалюк.

Он также добавил, что Путин всегда сначала показывает свою симпатию, а потом начинает ввозить танки и боеприпасы, обстреливая территории соседних государств. Украина не первая и не последняя страна на которую нападает РФ. Да и сам Путин часто рассказывает о мощных ракетах, которые он готов в случае чего применить.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин повторяет действия Иосифа Сталина перед войной и готовится к рывку.

Такое мнение выразил консультант по стратегии и аналитик Владимир Стус.