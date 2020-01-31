Судебная система Украины является последним препятствием для СБУ, которая решила начать беспредел и фальсифицирует уголовные дела

Об этом заявили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в ответ на опубликованную запись разговора главы СБУ Баканова и директора ГБР Трубы. В заявлении говорится о фальсификации дела против Виктора Медведчука.

По словам Баканова, он разговаривал с Зеленским по поводу уголовных дел против Медведчука.

«Он просто постоянно что-то говорит, и в принципе эти дела можно плодить и плодить. Я говорю, что, если мы их начнем плодить одно за другим, все равно лингвистическая экспертиза должна быть, которая что-то найдет в этих высказываниях», - сказал он.

Дальше Баканов уточнил, то любой суд воспримет их дела как оценочное суждение. Поэтому в партии подчеркнули, что власть пытается всячески дискредитировать Медведчука при помощи провокаций.

Именно это и было причиной организации противозаконной слежки за членами партии «ОПЗЖ».

«Совершенно очевидно, что без "ручных" и подконтрольных судов власть не может расправляться с оппозиционными политиками, СМИ или добиваться выполнения своих незаконных решений. Запись разговора Баканова и Трубы доказывает, что главным препятствием для преступного беспредела СБУ является судебная система. И с ней они борются всеми силами: сокращают численность членов Верховного суда, пытаются уничтожить судебную систему Украины, сделать ее "ручной" для власти. Вот что надо сегодня Баканову, вот на что направлен его преступный умысел», ‒ говорится в заявлении.

Представители оппозиционной партии потребовали от правоохранительных органов немедленного и объективного расследования в связи с обнародованными СМИ записями.

«Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует немедленного и объективного расследования относительно обнародованных СМИ записей. Но уже и сейчас понятно: "очень громкая история" о преступной фальсификации СБУ уголовных дел в отношении Виктора Медведчук очень плохо закончится для власти», ‒ заявили в ОПЗЖ.