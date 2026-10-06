Графіки відключення світла в Харківській області 7 жовтня діятимуть упродовж восьми годин — із 09:00 до 17:00.

Графіки відключення світла в Харківській області 7 жовтня передбачають знеструмлення частини Люботина, повідомляє офіційний сайт міста.

Обмеження торкнуться мешканців кількох вулиць, провулків та в’їздів міста. Електропостачання припинять за визначеними адресами.

Зокрема, без електроенергії залишаться окремі будинки на в’їзді Текстильному. У переліку — будинки №3 та №5. Також знеструмлення заплановане у в’їзді Текстильника, будинок №6.

До списку потрапив і в’їзд Шмідта. Там електроенергії не буде за номерами 3 та 5.

Найбільший перелік стосується вулиці Захисників України. Обмеження охоплять будинки №1/153, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 17/1, 19, 19А, 21, 25, 29, 33/1, 35, 37, 39, 41/1, 41А, 45/1, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 та 63. Також у списку — будинок №47/2, квартири 6 і 7.





Графіки відключення світла в Харківській області 7 жовтня також передбачають обмеження на вулиці Микити Мізяка. Йдеться про будинки №3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 18, 20 та 22/50.

Ще кілька адрес розташовані у провулку Захисників України. Там знеструмлення заплановане для будинків №26 та №28.

Загалом зазначені обмеження діятимуть 7 жовтня з 09:00 до 17:00. Жителям вказаних адрес варто заздалегідь подбати про заряджені телефони та необхідні побутові справи.