Грошова допомога в Черкаській області передбачена для родин, чиї діти у 2026 році пішли до першого класу.

Грошова допомога в Черкаській області виплачується в межах державної програми «Пакунок школяра» та становить 5000 гривень на кожного першокласника.

Кошти надаються один раз. Отримувачем може бути один із батьків або законний представник дитини, яку зарахували до першого класу закладу освіти.

Оформлення доступне двома способами. Заяву можна подати онлайн через застосунок «Дія» або особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України. Зробити це необхідно до 1 листопада 2026 року.

Грошова допомога в Черкаській області має цільове призначення. Витрачати виплату дозволено безготівково на товари, необхідні школяру для навчання. Йдеться про канцелярське приладдя, книги, дитячий одяг та взуття.





Придбати речі можна у продавців, які відповідають встановленим вимогам програми. Готівкою ці 5000 гривень не видаються.

Водночас існують певні обмеження щодо отримання коштів. Виплата не призначається на дитину, яка виїхала за кордон на постійне проживання. Також допомогу не передбачено для першокласників, які перебувають на окремих тимчасово окупованих територіях, включених до відповідного державного переліку.

Таким чином, родина, яка має першокласника, може отримати 5000 гривень для підготовки дитини до навчального року. Подати заявку варто завчасно, не відкладаючи оформлення на останні дні.