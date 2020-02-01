Володимир Путін піде на поступки щодо окупованого Донбасу для реалізації спецоперації

Про це в інтерв'ю журналістам розповів російський політолог Леонід Радзіховський, передає Обозреватель.

За його словами, Володимиру Путіну це необхідно для передачі влади в рамках спецоперації "наступник".

Радзіховський також стверджує, що для Володимира Путіна зараз важливо, щоб цивілізований Захід міг прийняти його в якості нової фігури – голови Держради, а для цього йому потрібно пред'явити успіхи у розв'язанні війни з Україною.

"Геополітика – одна з головних іграшок, в які грає Путін, і йому потрібно, щоб Захід прийняв його в якості нової фігури – голови Держради. Це ж не виборний президент, світові лідери можуть прийняти його на рівних, а можуть і проігнорувати. Багато чого залежить від відносин з ними і вони для Путіна набагато важливіше Донбасу. Тому він може піти на поступки, тим більше, якщо іде з посади президента", - пояснив політолог нюанси.

Підсумовуючи, Леонід Радзіховський також додав, що Володимир Путін зацікавлений у тиші на Донбасі і йому потрібно якомога швидше позбутися від окупаційних "Л/ДНР".

"Він украй зацікавлений в режимі повної тиші, щоб на Донбасі не було ніяких пострілів і абсолютно не зацікавлений у "Л/ДНР". Вони йому зовсім не потрібні, особливо як людині, який пішов з поста президента", - резюмував політолог в інтерв'ю.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін запустив "план Б" на Донбасі. За словами військового експерта Юрія Карина, після відставки Владислава Суркова грабувати Донбас і дестабілізувати там ситуацію будуть ФСБ і її агентура.

«Подія вплине лише на хід, форми, методи російської агресії проти України. Сурков був ідеологом замороженого конфлікту, а зараз Кремль формує події, щоб на своїх умовах впихати метастазу ОРДЛО назад в Україну», – уточнив він.

Тому Дмитро Козак, який тепер керує в Кремлі «український запитання», – лише одна з пішаків Путіна. Примушення агресора до миру від нього не залежить, тому що це – справа санкцій та політичного тиску.

Нагадаємо, Путін серйозно хворий.

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