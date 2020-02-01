Український політик, голова партії "Рідна країна" Микола Томенко, розповів про причини несподіваної пожежі в приміщенні Міністерства культури

Своїми міркуваннями з цього приводу він поділився, підбиваючи підсумки тижня в авторській програмі Томенко Online. Відповідне відео опубліковано на сторінці політика в Youtube. (Щоб подивитися - проскрольте вниз)

НП він назвав "зашкваром тижня".

«Кілька днів тому Україна спостерігала, як Міністерство культури потерпало від пожежі. При чому горіло не саме приміщенні Міністерства культури, а його нижня частина, де знаходяться архіви. І тут з’явилося дуже багато конспірологічних версій, чому так сталося. Я схиляюся до тих людей, які вважають, що нинішнє міністерство культури, яке знаходиться в стадії ліквідації і реорганізації, очевидно активно виконує завдання ліквідації», - зазначив він.

Томенко вважає, що таким чином в Міністерстві намагаються знищити докази своєї корупційної діяльності.

«В архівах знаходяться матеріали, які стосуються рішень щодо переведення з історичних архітектурних пам’яток до об’єктів, які можна забудовувати. І, скоріше за все, попередня команда Міністерства культури, що частково перейшла в нову команду, вирішила зачистити, тобто ліквідувати частину документації, яка могла би видати корупційну діяльність Міністерства в інтересах забудовників», - зазначив він.

За словами Томенка попереднім складом Міністерства культури насправді керувало угрупування, яке діяло в інтересах забудовників Києва. Низку пам’яток позбавляли такого статусу, зносили, а на їхньому місці будували офісні центри.

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