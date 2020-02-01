Митниця в Одесі щодня отримує від 5 млн гривень в якості хабарів

Про це народний депутат Андрій Холодов написав у своєму Facebook, публікуючи новий лист від своїх читачів

Політик зазначив, що щоденний недобір щодо митних зборів у бюджет складає близько 200 мільйонів гривень, але тільки в одній Одесі нібито щодня за легальне оформлення товарів платять по 5 млн хабара.

Андрій Холодов також задався питанням, кому йдуть ці $200 тисяч.

"На доплати персоналу митних офісів? Там що, низькі офіційні зарплати – і потрібно доплачувати людям, щоб вони хоч якось працювали? Навіть якщо так – очевидно, що не вся сума йде на це. Решта куди? Знову гроші отримують всі, крім бюджету. Хоча всерйоз розмірковувати про це – маячня. Це все - чистої води кримінал", - стверджує нардеп у своєму Facebook.

За його словами, проблему з хабарами на митниці можна вирішити, якщо проаналізувати кейс ЦНАПів в Україні.

"Практику, коли потрібно платити навіть за легальне і законне оформлення документів, до речі, успішно побороли в питанні видачі паспортів. Раніше потрібно було платити за «прискорення» видачі паспортистам. Я в минулому році платив тільки офіційну суму і тільки в бюджет. Кейс ЦНАПів говорить про те, що проблему можна вирішити. Не знаю, може запропонувати Максиму Нефьодову повчитися у МВС, як потрібно усувати корупційні процеси?", - резюмував Холодов у своїй публікації.

Раніше ми розповідали про те, що Андрій Холодов потужно розніс голову митниці Максима Нефьодова. Нардеп кілька місяців тому надав Нефедову інформацію про його підлеглого, якого зловили на хабарі. Час йде, а віз і нині там.

"Я запитав його (Нефьодова, - прим. ред.), чи може людина, якого двічі ловили на отриманні хабарів і митних схемах з заниженням вартості імпорту, зробити кар'єру в Новій Митниці. Максим Нефьодов відповів мені, що, звичайно ж, немає.

Я назвав прізвище відомого митного схемника і кілька фактів з його творчої біографії, а потім попросив Максима розібратися. Щоб перевірити всю інформацію дійсно потрібно час. Пройшло 2 місяці. Юрій Васильович Савчук продовжує займати посаду в. о. начальника митного поста в аеропорту "Жуляни", - обурено заявив Андрій Холодов.

Нагадаємо, депутат Холодов назвав головну проблему з продажем землі.

Як повідомляла Politeka, Холодов розніс голову митниці Нефьодова, важливу заяву.

Також Politeka писала, що нардеп Холодов назвав п'ять проблем з електронними акцизними марками.