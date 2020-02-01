Андрій Пальчевський прокоментував новий закон про ЗМІ, який хочуть прийняти нардепи

Відомий український телеведучий і бізнесмен висловився з цього приводу в ефірі телеканалу Newsone. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)

«Приймуть цей закон. Який обмежить свободу слова, нова влада? Як ви думаєте? Звичайно, візьмуть. Вони його приймуть у такому вигляді, що гай шумить, тому що єдина загроза зараз, яку вони бачать, це…знаєте, є приказка така «на кожен роток треба накинути платок"… Ви розумієте, коли починається програш за економічними показниками, і найголовніше по індексу виконання взятих на себе передвиборчих зобов'язань...», - зазначив він.

Пальчевський розповів, що після своїх публічних виступів навіть отримує погрози.

«А адже я нічого страшного не робив. Я просто кажу правду. Тоді про Порошенка, а зараз я хочу продовжити в тому ж дусі. Ви розумієте, мені владу до фені. Мені багато років, я народився тут, я сподіваюся, я тут помру, не від коронавіруса, не сподівайтеся, через довгі роки, коли побачу, що в цій країні пішло вперед. А якщо ми не будемо гавкати, ні ви, ні я, ні всі інші, тут буде те ж саме, що з 1991 року», - заявив телеведучий.

Нагадаємо, 27 грудня у Верховній Раді зареєстрували проект нового закону про медіа№ 2693.

Дискусійним питанням під час громадського обговорення стала процедура проведення інтерв'ю. У новому законопроекті є норма, в якій зазначено: журналіст, який бере інтерв'ю у посадової особи, зобов'язаний узгодити з ним написаний текст. Багато експертів бачать у цьому цензуру.

Нагадаємо, Пальчевський виніс Зеленському жорсткий вердикт, слуги народу на межі краху.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський не стримався і озвучив фатальну помилку Зеленського.

Також Politeka писала, що Пальчевський вийшов з себе після нового скандалу з «слугою народу».