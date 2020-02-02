За законодавством України вибори не можна проводити там, де є іноземні збройні формування

Вибори на Донбасі повинні відбутися вже в жовтні 2020 року

Про це заявив помічник Зеленського Андрій Єрмак в інтерв'ю засновнику "KRYM – критичне мислення" Володимиру Федорин.

На нормандські переговори Україна привезе новий пакет домовленостей, які дозволять провести місцеві вибори у жовтні 2020 року.

«Сподіваюся, що ми зробимо кроки для того, щоб місцеві вибори за українськими законами пройшли по всій території України (і на Донбасі – ред.)», – зазначив Єрмак.

Помічник президента нагадав, що за законодавством України вибори можна проводити там, де є іноземні збройні формування. Українська сторона буде вирішувати, як зробити так, щоб отримати контроль над кордоном до виборів.

"У мене, як і у всіх, багато питань до Мінськими угодами. Але це єдиний документ, який сьогодні узгоджено, там дійсно є положення, згідно з яким кордон передається після виборів", – додав Єрмак.

Нагадаємо, 16 січня в Мінську відбулося перше у новому році засідання Тристоронньої контактної групи. Сторони обговорили припинення вогню і нові ділянки розведення сил на Сході України.

29 січня відбулося ще одне засідання. Сторони обговорили звільнення утримуваних між Україною і Росією, припинення вогню на Сході і питання кордону, який зараз контролюють окупанти.

Нагадаємо також, помічник президента Андрій Єрмак розповів, що Володимир Зеленський домовився зі своїм колегою Володимиром Путіним про нову зустріч, яка пройде через кілька місяців.

«Через 3 місяці буде зустріч. У Берліні, я сподіваюся, що так. Я сподіваюся, ми зробимо так, щоб Україна прийшла на цю зустріч з новим пакетом домовленостей, сподіваюся ми зробимо наступні кроки, щоб місцеві вибори пройшли за українським законодавством по всій території України в кінці жовтня», - зазначив він.

Єрмак також уточнив, що після розмови 31 грудня, сторони працюють над двома обмінами, які можуть пройти в найближчий час.

Нагадаємо, повернення Донбасу зовсім близько, названі нюанси: «можуть захванути якусь частину території».

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