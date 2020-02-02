Бойовики знову обстріляли позиції українських військових

Про це у себе на Telegram-сторінці повідомив лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький, пише Politeka.net. За словами екс-нардепа, попри постійні заяви влади про те, що інтенсивність вогню на Сході України скоротилася, початок лютого не був тихим.

За даними Білецького, 1 лютого на Донбасі загинула старший бойовий медик 93 ОМБр Клавдія Ситник.

«Потрапила під ворожий обстріл в районі Новотошковського на Луганщині під час перевезення медикаментів на позиції військових. Без матері залишилася 12-річна дочка. Щирі співчуття родині та побратимам», - написав політик.

Білецький наголосив, що 1 лютого позиції українських військових обстріляли 15 разів, в результаті чого двоє людей було поранено, один загинув.

Підводячи підсумок опублікованим даним Білецький написав: «Потрібно ще більше припинити пострілювати», - Володимир Зеленський», нагадавши українцям, що саме президент забороняє українським військовим стріляти і намагається домовитися з ворогами.

Нагадаємо, Андрій Білецький вважає, що на підлі удари бойовиків потрібно відповідати. На його думку, влада повинна визнати, що розведення сторін на Донбасі провалилося.

Андрій Білецький – колишній народний депутат, колишній командир полку «Азов». Сьогодні він очолює політичну партію «Національний корпус», яка на парламентських виборах 2019 року об'єдналася зі «Свободою» і Правим сектором в блок націоналістів. У Верховну Раду націоналісти не потрапили, набравши 2,15% голосів.

Згідно з результатами свіжого соціологічного дослідження ГО "Центр суспільного розвитку «ІНТЕР-АКЦІЯ", на виборах мера Києва Білецького готові підтримати 3,9% киян.

Нагадаємо, що раніше Андрій Білецький розповів, як притиснути окупантів на Донбасі: "Бийте їх...".

Politeka повідомляла, що Білецький в річницю Героїв Крут провів паралель з сьогоднішнім днем: "Бездарність керівників...".

Також Politeka писала, що Білецький різко висловився про мир за всяку ціну на Донбасі: "Припиніть...".