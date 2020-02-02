У Кабінеті міністрів планують збирати інформацію про доходи українців

Як повідомив міністр Дмитро Дубілет, це потрібно для того, щоб запустити єдиний реєстр, пише УНН

"Ми будемо працювати далі для того, щоб розподілити по окремим населеним пунктам – там досить велика робота. Ми хочемо отримати статевий і віковий розподіл населення по окремих регіонах, окремих населених пунктів, по окремих районах. Далі ми дамо інформацію за офіційними доходами – це також буде досить цікава інформація", – заявив Дубілет.

За його словами, протягом одного-двох років Кабінет міністрів має намір привести в порядок проект по запуску єдиного реєстру українців, який буде верифікований.

"Він буде наповнюватися з багатьох реєстрів", – зазначив міністр.

Раніше ми писали, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук виклав свою електронну декларацію.

У декларації він вказав, що заробив майже 2 млн грн доходу (1 789 972), за його словами, займаючись підприємницької діяльності.

Ще майже 60 тис. гривень Гончарук вказав в якості заробітної плати в громадській організації "Офіс ефективного регулювання".

Банківські рахунки глави Кабміну дійсно вражають. У Гончарука знайшлися 158 000 361 гривень, 84 000 доларів і 36000 євро. Ще майже 100 000 гривень у нього зберігатися готівкою.

Якщо судити з його декларації за 2018 рік, то у прем'єра немає навіть власної квартири. А він прописаний в квартирі брата, яка перебуватиме у Чернігові.

Машина у прем'єра далеко не преміального класу, але і не економ: Jaguar X-Type 2007 року.

Крім цього, Гончарук зазначив, що він є членом одразу кількох громадських організацій.

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