Офіційному Києву варто зберігати мовчання у скандалі навколо президента США Дональда Трампа, якому хочуть оголосити імпічмент

Про це в інтерв'ю журналістам розповів американський аналітик Саймон Анхольт, передає Апостроф.

За його словами, українській владі краще зберігати у цьому скандалі гідне мовчання, щоб не нашкодити ще недостатньо позитивному іміджу своєї країни.

"Я вважаю, що краще для України прямо зараз - мовчати з гідністю. Це все стосується Трампа і не стосується України. Сама історія погано пахне і може забруднити всіх, хто до неї торкнеться", - пояснив Анхольт свою точку зору.

Американський експерт також додав, що на сьогоднішній день імідж України не настільки крутий або позитивний, щоб отримати певну вигоду з ситуації, що склалася.

А от слабкість національного іміджу України прекрасно ілюструє реакція міжнародного співтовариства на війну, яку розв'язала Російська Федерація.

"На обох континентах Америки, в Азії, Африці і навіть у Західній Європі є люди, які навіть не впевнені, що Україна - незалежна держава. Тому зовсім не дивно, що міжнародне суспільство не демонструє великий солідарності з нею. Це доводить, що національний імідж - це критичне питання безпеки", - резюмував Анхольт у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми повідомляли, стало відомо, як Трамп помстився Зеленському за відмову розпочати розслідування проти Байдена.

За словами затриманого соратника адвоката Трампа Рудольфа Джуліані Лева Парнасу, президент США дав вказівку віце-президентові Майку Пенс не їхати на інавгурацію Зеленського, оскільки Київ нібито відмовився продовжити розслідування проти опонента Білого дому.

Парнас також додав, що Києву поставили різкий ультиматум: якщо Україна не оголосить про розслідування проти Байдена, то відносини із Сполученими Штатами стануть "зіпсованими".

Також ми повідомляли про те, як саме Дональд Трамп шантажував Україну. Ситуацію в мемуарах описав колишній радник лідера Білого дому Джон Болтон.

За його інформацією, Трамп затягнув з військовою допомогою для України у розмірі 391 млн доларів з тим, щоб змусити тодішній уряд почати розслідування у відношення сина його політичного конкурента Джо Байдена Хантера.

Нагадаємо, таємна розмова Зеленського з Трампом: президент ошелешив зухвалим вчинком, "повинні...".

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