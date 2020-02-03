Президент Володимир Зеленський має одну слабкість, якою користується глава країни-агресора Володимир Путін

Про це заявив радянський дисидент, голова Асоціації єврейських громадських організацій та общин України Йосиф Зісельс, передає "Апостроф".

Зісельс заявив, що Володимир Зеленський повів себе некомпетентно в контексті Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту.

"Зеленський вів себе дуже суперечливо в Ізраїлі. Спочатку він сказав, що не поїде на форум, якщо йому не дадуть виступити. Потім, коли йому не дали виступити, він сказав: "Я все-таки поїду". Насправді, це дипломатична некомпетентність. По дипломатичних каналах дуже легко з'ясувати, чи можна буде виступити чи ні. Для цього не треба оголошувати на весь світ, що він хоче виступити", - сказав він.

Також дисидент зазначив, що Зеленський допустив ще одну помилку, переходячи на емоції у своїй промові.

"Це завжди велика помилка. Потрібно приховувати свої емоції. Але Зеленський все-таки на весь світ оголосив свої вимоги. Потім він передумав і таки поїхав. Приїхавши в Ізраїль, він не пішов на форум", - уточнює Зісельс.

Також він додав, що Зеленський не пішов на форум з-за того, що швидше за все, йому відмовили у зустрічі з Путіним. Глава РФ скоротив свій візит в Ізраїль до одного дня, тому що зараз в Росії конституційні пертурбації. Але на форумі він поговорив з кількома присутніми там державними діячами. Зісельс вважає, що якщо б Зеленський все-таки пішов туди, то міг би в кулуарах поговорити з Путіним.

Дисидент вказав на слабкість Зеленського, якою користується глава Кремля, і порадив використовувати іншу тактику.

"Не треба показувати, що ти хочеш, тому що Путін весь час його ловить на цей гачок. Це можна робити іншими дипломатичними шляхами: підказувати, підштовхувати, мотивувати ці зустрічі. Ти хочеш зустрітися з Путіним? Будь ласка, зустрічайся, але не кажи про це відкрито, тому що Путін відразу ставить умови. Росія ж ловить нас на будь слабкості", - сказав він.

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