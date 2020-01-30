На сегодняшний день чекисты, вместе с бандитами делают все возможное, чтоб выстроить новый Советский Союз

Слова Владимира Зеленского, заявившего, что Вторая мировая война стала следствием сговора и совместных действий режимов Сталина и Гитлера, вызвали бурю негодования в РФ

Украинский журналист, политичиский обозреватель и публицист Виталий Портников в своей статье на сайте Эспрессо решил объяснить, почему слова Зеленского так взбесили россиян.

По его мнению, Владимир Зеленский просто констатировал исторические факты, и ничего оскорбительного в его словах нет.

Портников объяснил, что возмущения вспыхнули из-за того, что основой путинского авторитаризма является победа в Великой Отечественной войне. На сегодняшний день чекисты, вместе с бандитами делают все возможное, чтоб выстроить новый Советский Союз, только на этот раз без идеологии коммунизма.

«Карикатурное «победобесие» является одной из составляющих этого процесса, и ради него российские пропагандисты отказались от реальной истории Второй мировой войны», - отметил журналист.

Он также заметил, что для президента России Владимира Путина совсем не важно есть ли на улице асфальтированная дорога или же нет. Самое важное, чтобы улица носила имя маршала Жукова. А люди, которые проживают на этих улицах даже не вспоминали о всех преступлениях Сталина.

«Поэтому если мы будем думать только лишь о том, заасфальтирована эта улица, или нет, не придавая значения названию, то по ней рано или поздно в направлении Киева проедет российский танк», - резюмировал Портников.

Также ранее сообщалось, что украинский блогер, писатель, публицист и народный депутат Украины Максим Бужанский прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского в Польше.

«Я считаю, что президента очень жестоко и жестко подставили, вручив ему подобный текст. Президент Украины должен провести серьезную беседу в своем офисе насчет этого текста. Кроме того, обвинить государство, которое понесло наибольшие потери в этой войне, я говорю о СССР с потерями в 30 миллионов в рядах советской армии. Так вот - это настоящий цинизм», - прокомментировал Бужанский.

Напомним, Путин взялся за старое, Зеленского предупредили о катастрофе.

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