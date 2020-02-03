Президент Владимир Зеленский имеет одну слабость, которой пользуется глава страны-агрессора Владимир Путин

Об этом заявил советский диссидент, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс, передает "Апостроф".

Зисельс заявил, что Владимир Зеленский повел себя некомпетентно в контексте Всемирного форума памяти Холокоста.

"Зеленский вел себя очень противоречиво в Израиле. Вначале он сказал, что не поедет на форум, если ему не дадут выступить. Потом, когда ему не дали выступить, он сказал: "Я все-таки поеду". На самом деле, это дипломатическая некомпетентность. По дипломатическим каналам очень легко выяснить, можно будет выступить или нет. Для этого не надо объявлять на весь мир, что он хочет выступить", - сказал он.

Также диссидент отметил, что Зеленский допустил и еще одну ошибку, переходя на эмоции в своей речи.

"Это всегда большая ошибка. Нужно скрывать свои эмоции. Но Зеленский все-таки на весь мир огласил свои требования. Потом он передумал и таки поехал. Приехав в Израиль, он не пошел на форум", - уточняет Зисельс.

Также он добавил, что Зеленский не пошел на форум из-за того, что скорее всего, ему отказали во встрече с Путиным. Глава РФ сократил свой визит в Израиль до одного дня, потому что сейчас в России конституционные пертурбации. Но на форуме он поговорил с несколькими присутствующими там государственными деятелями. Зисельс считает, что если бы Зеленский все-таки пошел туда, то также мог бы в кулуарах поговорить с Путиным.

Диссидент указал на слабость Зеленского, которой пользуется глава Кремля, и посоветовал использовать другую тактику.

"Не надо показывать, что ты хочешь, потому что Путин все время его ловит на этот крючок. Это можно делать другими дипломатическими путями: подсказывать, подталкивать, мотивировать эти встречи. Ты хочешь встретиться с Путиным? Пожалуйста, встречайся, но не говори об этом открыто, потому что Путин сразу ставит условия. Россия же ловит нас на любой слабости", - сказал он.

Напомним, Зеленский договорился с Путиным, раскрыты детали новой встречи: «Мы действительно хотим».

Как сообщала Politeka, у Зеленского появилось решение поставить Путина на место, победа не за горами: «РФ будет вынуждена…».

Также Politeka писала, что заявление Зеленского взбесило Кремль, Украина в опасности: "По Киеву проедет российский танк".