Народний депутат від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька назвала відомого українського соціолога Євгена Головаху - "дідусем позаминулого століття"

Такий пост вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

«Варто зараз Дубілет у Шустера і якийсь Євген Іванович позаминулого століття. Варто майбутнє і минуле. Треш. І дідусь намагається розповісти Дубілета, як правильно проводити достовірну перепис, якщо двері агентам не відкриває 25% людей. Думаю, що він і телефоном кнопковим користується, а вдома дзвонить з дискового, який увіткнутий в спеціальну розетку», - написала нардеп.

Відзначимо, в коментарях їй розповіли, що «якийсь Євген Іванович» є відомим вченим-соціологом, професором Інституту соціології НАНУ Євгеном Головахою.

«Якийсь Євген Іванович "це вчений-соціолог Євген Головаха взагалі то. ) Все більшу тривогу викликає це "нове будинко-управліннях нашого будинку" і його "діджіталізація" з "державою в смартфоні"», - написав користувач мережі.

Богуцька не пройшла повз зауваження, і відповіла в грубій манері.

«Ну і що ж, шо вчений? Він з минулого століття, совковий вчений. Нехай на пенсії сидить і дивиться новини по ТБ», - написала вона.

Раніше Єлизавета Богуцкаяотличилась тим, що некоректно прокоментувала виступ свого колеги Жана Беленюка. Свій коментар вона залишила на сторінці в соцмережі Facebook.

"В перший раз в Українському Парламенті біля трибуни чорношкірий доповідач. Жан Беленюк", - написала вона.

В Мережі одразу розкритикували її за нетактовність і расизм. Тоді вона залишила ще один запис.

"Написала пост про Жана Беленюка. Навіть не очікувала, що така кількість людей побачать у ньому дискримінацію. Маячня чистої води. По-перше, я дружу з Жаном. По-друге, ставлюся до нього, як до своєї дочки, яка теж народжена від змішаного шлюбу. Батько моєї доньки - марокканець. І це був студентський шлюб. Про те, що таке расова дискримінація - я знаю не з чуток. І пережила її на собі, оберігаючи дочка від нападок і образ… Якщо Жан образився, прошу в нього вибачення. Решта нехай ображаються на себе за те, що прочитали не те, що я написала", - уточнила депутат.

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