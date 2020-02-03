Андрій Пальчевський розповів, чому Україна біднішає з року в рік, та поділився своїм баченням того, як це змінити

Таку заяву український бізнесмен телеведучий зробив в ефірі телеканалу 112 Україна. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)

«Ми прекрасно знаємо, як казав Достоєвський, про підлість ми добре знаємо. Ми знаємо, де вони (вкрадені старою владою кошти, - ред.). Вони поділилися з тим, хто прийшов до влади. Вони ділилися завжди. Одна з українських «традицій» це грабувати гроші для того, щоб були великі запаси, щоб були гроші відкупитися від наступної влади. Подібного роду вмовлянням піддаються майже всі президенти. Їх радники починають нашіптувати: «Давайте вкрадемо пару мільярдів, тому що, коли вони нас будуть саджати у в'язницю в наступну п'ятирічку, як каже Володя, то ми можемо відкупитися», - заявив Пальчевський.

При цьому він нагадав про обіцяних посадках.

«Посадка стало б підтвердженням намірів того чи іншого правителя. Серйозність посваритися з тими, хто зробив Україну нещасною. «Олігархів не буде», - каже кожен, то прийшов. «Бандити будуть сидіти в тюрмах», - каже Ющенко», - зазначив телеведучий.

Пальчевський завив, що поліпшити ситуацію в Україні могла б зміна форми правління.

«Чим більше я спілкуюся і читаю, а читаю я, повірте з ранку до вечора, тим більше я розуміють, що в Україні не можна мати президента. Я дуже сподіваюся, що ми закінчимо з цим, що ведуть нас в нікуди постом, який виник у нас яким-то, прошу вибачення, мавпячим чином. За принципом «все роблять, давайте і ми зробимо». Треба розуміти, що є країни, які чудово існують без президента. Їх десятки, вони процвітають», - заявив він.

Ми повинні розуміти, що 30 років з президентами ми рухаємося не в ту сторону. Не в ту. Ми стаємо біднішими. Андрій Пальчевський

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