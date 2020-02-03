Президент Турецької Республіки Реджеп Тайіп Ердоган на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в понеділок, третього лютого привітався з почесною вартою словами «Слава Україні!»

Про це пише Politeka.net.

Лідер Туреччини, як відомо, прибув до України з офіційним візитом, так на відео з урочистої церемонії зустрічі біля Маріїнського палацу в Києві видно і виразно чути, як Ердоган підійшов до мікрофона перед почесною вартою і голосно вимовив: «Слава Україні!». У відповідь військові хором виголосили: «Героям слава!». Це сталося після того, як на вітанні керманичів держав пролунали гімни Туреччини та України.

Нагадаємо, що привітання «Слава Україні!» - «Героям слава!» використовується у вітчизняній армії і поліції. Відповідний законопроект Верховна Рада України прийняла у другому читанні ще в жовтні 2018 року.

Нагадаємо також, що раніше лідер Туреччини відмовився визнавати анексований Крим частиною РФ.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про це журналістам перед своїм відльотом до Києва, вранці 3 лютого. Повідомляється, що Туреччина продовжує стежити за становищем кримських татар на кримському півострові:

«Ми продовжимо відстоювати територіальну цілісність України, не визнаємо незаконну анексію Криму. Важливим аспектом наших тісних відносин з Україною є і кримські татари, продовжуємо стежити за їх положенням », - сказав він.

Відзначимо також, що в Кремлі раніше заявили: Ердогана чекають в Криму. Запрошення президенту Туреччини, за словами прес-секретаря Кремля Пєскова, надійшло від президента РФ.

Дмитро Пєсков заявив, зокрема, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган має запрошення президента РФ Володимира Путіна відвідати окупований Крим. Візит Кремлем нібито передбачається і спланований для того, щоб, цитуємо: «переконатися в безпідставності будь-яких побоювань щодо кримських татар», передає УНІАН слова Пєскова. Також наголошується, що офіційна Москва заявила:

«Ми не згодні з нашими турецькими партнерами, ми не згодні з формулюваннями, які використовуються в цьому контексті. Ми неодноразово говорили про безпідставність будь-яких побоювань щодо кримських татар», - сказав Дмитро Пєсков і додав, що «президент РФ неодноразово роз'яснював колегам реальний стан справ», Таїпу Ердогану в тому числі і особисто:

«Президент Ердоган має чинне запрошення президента Путіна відвідати Крим і побачити все, що називається, з першоджерела».

Нагадаємо, що у Зеленського з'явилося рішення поставити Путіна на місце, перемога не за горами

Як повідомляла Politeka, Ердоган змовився з Путіним і вдарив по Україні.

Також Politeka писала про те, що в Криму переполох через руйнування окупантів, кричущі фото.