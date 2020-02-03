Андрій Пальчевський заявив, що Володимир Зеленський не виконав своїх обіцянок по посадкам чиновників

Відомий український телеведучий і бізнесмен звернув увагу на великий промах президента в ефірі телеканалу NEWSONE. Пальчевський вважає, що цей момент можна вважати показником того, чи варто в майбутньому вірити команді президента.

«Не було зроблено з боку президента самого головного - посадок, які, як ви розумієте, є мірилом і індикатором того, чи варто вірити цій владі чи ні», - підкреслив Пальчевський.

Він також заявив, що без справедливого притягнення до відповідальності українських нардепів наша країна не зможе адекватно розвиватися в економічному плані. Крім того, експерт зауважив, що домогтися залучення інвестицій від олігархів також буде дуже важко. За словами Пальчевського, з моменту обрання нової влади не було прийнято жодного серйозного дії.

Зазначимо, у розмові з політологом Юрієм Романенком народний депутат від партії «Слуга народу» Ірина Верещук прокоментувала гучний скандал зі своїм однопартійцем Євгеном Брагаром (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Так, вона розповіла, як у партії відреагувала на слова депутата, який запропонував пенсіонерці продати «елітну» собаку заради оплати комуналки.

«Він правда молодий політик, але це точно не дозволяє йому таким чином пояснювати, що робити пенсіонерам», - заявила вона.

У той же час депутат зазначила, що споконвічна проблема не в самому депутаті, а в тому, що дискусія пішла не в те русло. Зокрема, Верещук звернула увагу на те, що на сьогоднішній день топ-менеджери найбільших українських державних компаній заробляють мільйони, в той час як пенсіонери не можуть оплатити комуналку.

За словами Верещук, всередині «Слуги народу» ця історія викликала бурхливу дискусію, учасники якої розділилися на дві групи.

«Дискусія ділилася на групу людей, які постили своїх собачок і говорили, що вони їх в образу не дадуть; і групу людей, які розуміють, що відбувається. Вони вимагали від медіа-групи, яка повинна займатися медіа-стратегією у фракції, відповідей: так ми будемо далі продовжувати зашквари або будемо пробувати стабілізуватися, нарешті, поставити на тих людей, які вміють говорити, і працювати вже більш-менш системно», - розповіла нардеп.

Нагадаємо, Пальчевський розкрив цинічну традицію української влади.

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