Слуга народу Єлизавета Богуцька вибачилася за скандальні слова на адресу соціолога Євгена Головахи

Нардеп від партії «Слуга народу» розлютила українців різким коментарем на адресу соціолога після того, як той подискутував з міністром Дмитром Дубілетом в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» від 31 січня. Тоді у себе в Фейсбук Богуцька назвала Головаху «якимось дідусем з позаминулого століття».

Судячи з усього, хвиля обурення українців змусила нардепа змінити свою позицію, так як вже 3 лютого вона опублікувала пост з вибаченнями.

«Кілька днів тому я написала пост про Дмитра Дубілета в програмі Шустера. Його опонента назвала "якимось Євгеном Івановичем з позаминулого століття". Виявилося, що це дуже відомий соціолог Головаха. І виходить, що я образила людину, назвавши його "якимось, з далекого минулого" і "совком". Приношу свої вибачення Євгену Івановичу Головасі», - написала депутат.

При цьому вона з явним жалем додала, що через своє положення в Раді більше не може дозволити собі «писати гостро, з перчиком і родзинкою».

Проте, навіть у своїх вибаченнях вона примудрилася допустити критичну помилку. Так, у мережі звернули увагу на те, що пост Богуцької був відредагований. Справа в тому, що спочатку вона переплутала прізвище соціолога і кілька разів назвала його у тексті Головком.

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«Богуцька нібито вибачилася перед соціологом Євгеном Головахою за те, що назвала того "якимось Євгеном Івановичем позаминулого сторіччя" - при тому, що сам пост з образою досі спокійно висить у неї на сторінці. І вибачення більше схоже на обурення, що вона тепер майже не має можливості плюватися в кого завгодно отрутою - змушують вибачатися», - написав він.

Відзначимо, що в коментарях до початкового посту про Головаху Богуцькій розповіли, що «якийсь Євген Іванович» є відомим вченим-соціологом, професором Інституту соціології НАНУ Євгеном Головахою.

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