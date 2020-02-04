Очільник Державної митної служби Максим Нефьодов зобов'язаний відзвітувати перед суспільством щодо скандальних схем на митниці

Про це у своєму Facebook написав нардеп Андрій Холодов.

За його словам, окрім публічності він більше не бачить іншого способу боротьби із схемами.

"В медіа виглядає так, наче проводяться якісь реформи, але із наповненням бюджету стає все гірше і гірше. Такими темпами через півроку-рік бюджет буде порожнім, але всі вважатимуть, що на митниці все окей, хоча це принципово не так. Реально там катастрофа. Куди не глянь – схеми. За останній тиждень я написав про кілька з них. Ухилення від сплати митних зборів. Зашкварені кадри. Якісь «смотрящі». Продовжувати так працювати – це політичне самогубство", - запевняє Андрій Холодов.

За словами нардепа, Максим Нефьодов останні 2 місяці ухиляється від публічних відповідей на запитання щодо кадрів, занижень митної вартості, контрабанди, хабарів за легальне оформлення документів тощо і, як наслідок, – провалу виконання державного бюджету.

"Чому немає відповідей на такі прості запитання? Виходить, що я правий, коли говорю про корупцію? Чому немає реакції на явний кримінал у діях підлеглих? Якщо так триватиме й далі, я буду змушений ініціювати запрошення керівників митниць (почнемо з Одеської та Київської) на засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, та вимагати від них відповідей по кожному викладеному факту", - задався питанням Андрій Холодов.

Підсумовуючи, нардеп також попередив Максима Нефьодова про те, що може "влаштувати йому знайомство" з очільниками силових відомств.

"До того ж, можу організувати знайомство із слідчими САП та ДБР – можливо, на їхні запитання у керівників митниці знайдуться відповіді? Буду піднімати питання на фракції. Буду ініціювати звіт голови митниці пана Нефьодова у Верховній Раді України. Якщо й це не спрацює – то я із колегами по Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики будемо звертатись до Прем’єра та Президента із пропозицією втрутитись особисто. Всі бачать, що Нефьодов не справляється із своїми задачами і ситуація вже стає некерованою. І це добре видно по надходженнях до бюджету. Треба терміново ламати схеми та саджати по тюрмах всіх, хто звик красти. Це єдиний варіант, який мене влаштує", - резюмував Холодов у своєму Facebook.

Нагадаємо, нардеп Холодов розкрив колосальні втрати через схеми митників.

Як повідомляла Politeka, нардеп Холодов викрив українських митників, важлива заява.

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