У вівторок, 4 лютого, Верховна Рада підтримала звільнення Олени Бабак з посади віце-прем'єр-міністра і міністра розвитку громад і територій України

Як передає Politeka.net, за звільнення Бабак проголосували 266 депутатів. У той же час обранці проголосували за нову кандидаруру на місце Бабак.

З 278-ма голосами її місце посів Денис Шмигаль. Останній, виходячи з його кар'єрних поворотів, є людиною Ріната Ахметова.

Так, Шмигаль працював губернатором Івано-Франківської області. Згідно з його декларації за 2018 рік він заробив 3,5 мільйона гривень у холдингу ДТЕК Ахметова.

Звільнена Бабак, виступаючи з трибуни Ради, звинуватила в причетності до своєї відставки «будівельної мафії», щоправда, не уточнила, про що саме йде мова. В той же час, за її словами, рішення піти в відставку є її власним бажанням і приймалося без тиску.

Раніше ми повідомляли, кандидатуру Бабак запропонував на посаду міністра прем'єр Олексій Гончарук. Вони разом працювали в BRDO. Зазначалося, що Володимир Зеленський майже відразу погодив кандидатуру Бабак, так як високо оцінив її професійні якості.

До речі, під самим Гончаруком також хитається крісло - ситуація загострилася після "зливу" прослушки з його кабінету, де він вів нараду з економічних питань. Гончарук заявив, що президент Володимир Зеленський "слабкий" в цих питаннях, як і він сам, виявилося, не дуже добре розбирається в економіці.

Після касетного скандалу прем'єру пророкували швидку відставку. Гончарук прокоментував, що проти президента і його команди "ведеться сильна робота". Однак, його "не залякають" і він продовжить боротися з корупцією".

Як повідомлялося, Зеленський вирішив дати Гончаруку другий шанс, правда, на думку багатьох політологів, прем'єр потрібен в кріслі до тих пір, поки не вирішаться гострі на сьогодні питання - наприклад, з продажем землі.

Нагадаємо, Тимошенко накинулася на Зеленського після скандалу з Гончаруком.

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