Президент РФ Володимир Путін може отримати додаткові президентські терміни

Російський адвокат Марк Фейгін допускає, що президент РФ Володимир Путін може використовувати конституційну реформу, щоб продовжити своє правління на кілька термінів. Про це він розповів журналістам видання Обозреватель.

На його думку, Путін просто візьме і скаже: "Нова конституція – в неї внесли кардинальні зміни, тим більше у глави про основи конституційного ладу. Я тепер можу два рази балотуватися".

Російський адвокат також назвав ще кілька сценаріїв, які використає Путін для продовження свого терміну на президентському кріслі. Один із сценаріїв полягає в тому, щоб створити для себе нову посаду:

"Він може виявитися головою Держради, наділеним якимись надповноваженнями у сфері зовнішньої політики, силового блоку і розподілу фінансів. Наприклад, можуть об'єднати Держраду з Радою безпеки", - зауважив Марк Фейгін.

Другим сценарієм, за словами Фейгіна, може стати той варіант, коли Путін зробить пост прем'єра головним у системі виконавчої влади. Але в той же самий час Фейгін повідомив, що такий сценарій існує, але сам він вважає його малоймовірним.

"Я в це не вірю і думаю, що навряд чи така конструкція його влаштувала. Залежати від якоїсь горезвісної більшості, яка формує склад Держдуми, а та в свою чергу уряд - це занадто сильно заморочуватися", – розповів адвокат.

Він додав, що на сьогоднішній день Путін не обрав формат, який використає для продовження влади, адже він звик діяти в залежності від ситуації.

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