Президент РФ Владимир Путин может получить дополнительные президентские сроки

Российский адвокат Марк Фейгин допускает, что президент РФ Владимир Путин может использовать конституционную реформу, чтобы продлить свое правление на несколько сроков. Об этом он рассказал журналистам издания Обозреватель.

По его мнению, Путин просто возьмет и скажет: "Новая конституция – в нее внесли кардинальные изменения, тем более в главы об основах конституционного строя. Я теперь могу два раза баллотироваться".

Российский адвокат также назвал еще несколько сценариев, которые использует Путин для продления своего срока на президентском кресле. Один из сценариев состоит в том, чтобы создать для себя новую должность:

"Он может оказаться главой Госсовета, наделенным какими-то сверхполномочиями в сфере внешней политики, силового блока и распределения финансов. Например, могут объединить Госсовет с Советом безопасности", - заметил Марк Фейгин.

Вторым сценарием, по словам Фейгина, может стать тот вариант, когда Путин сделает пост премьера главным в системе исполнительной власти. Но в то же самое время Фейгин сообщил, что такой сценарий существует, но сам он считает его маловероятным.

"Я в это не верю и думаю, что вряд ли такая конструкция его бы устроила. Зависеть от какого-то пресловутого большинства, которое формирует состав Госдумы, а та в свою очередь правительство - это слишком сильно заморачиваться", – рассказал адвокат.

Он добавил, что на сегодняшний день Путин не выбрал формат, который использует для продления власти, ведь он привык действовать в зависимости от ситуации.

Напомним, Эрдоган отомстил Путину за ликвидацию турецких военных.

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