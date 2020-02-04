Есть пять причин, почему депутат Верховной Рады Виктор Медведчук, который является главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", проведет встречу с депутатами Госдумы РФ

В первую очередь отмечено, что Медведчук это единственный украинский топ-политик, который выступает за нормальные отношения с Российской Федерацией. Об этом пишет Telegram-канал "Новый Век".

"Причина №2 – Медведчук приезжает в Госдуму в рамках своей инициативы "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Франция – Германия". В декабре его инициативу во время встречи в Санкт-Петербурге поддержал Владимир Путин. Со своей стороны, председатель Госдумы Вячеслав Володин тоже обещал всяческую поддержку", - акцентирует источник.

Отмечеено, что "Минские соглашения" позволят снять санкции Европыы против России. Медведчук в рамках своей идеи "Межпарламентский диалог во имя мира" помогает найти точки соприкосновения и дать повестку для переговоров Путина, Макрона, Меркель и Зеленского "в нормандском формате".

"Четвертая причина – это подготовка повестки дня для встречи на высшем уровне Зеленский – Путин – Макрон – Меркель (переговоры "в нормандском формате"), запланированной на апрель. Пока официальный Киев демонстрирует поведение в стиле "кто в лес, кто по дрова", Медведчук на своей переговорной площадке помогает найти точки соприкосновения и сформулировать конструктивную повестку дня для переговоров Путина, Зеленского, Макрона и Меркель", - добавил Телеграм-канал.

Пятая причина заключается в том, что Медведчук объединит депутатов Франции, России, ФРГ и Украины и создаст площадку в поддержку "Минских соглашений" на уровне парламентов. И на этой площадке будут обсуждать вопросы "Минских соглашений", а также "Северного потока-2" и вообще любые актуальные вопросы.

28 января Виктор Медведчук проводил встречу в Бундестаге ФРГ в рамках своего проекта "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина-Россия-Франция-ФРГ".

В Берлине Медведчук провел две встречи с депутатами крупнейших фракций парламента - СДПГ и ХДС. После этого глава политсовета ОПСЖ провел большую дискуссию с депутатами Бундестага, где представил свой вариант "Парламентского измерения "нормандского формата".



